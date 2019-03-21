Bloomberg: Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у властиРеальное время 04:55

с чего всё началось

В Кремле напряженная рабочая повестка дня, ежедневно нацеленная на реализацию “майских” планов, майского указа, сроки которого не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами.

Кремль обсуждает сценарий оставления президента России Владимира Путина как можно дольше. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю, один из вариантов предполагает объединение с Белоруссией и создание нового государства, которое возглавит Путин.

Политика Трамп обвинил Украину в заговоре против США Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Политика Зеленский выступил против притеснения русского языка на Украине Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в четверг выступил против притеснения русского языка.

Происшествия Число жертв взрыва на химзаводе в Китае увеличилось до 44 В результате взрыва на химзаводе в Яньчэне на востоке Китая погибли 44 человека, еще 90 человек пострадали.

Технологии Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.

Спорт ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.

Происшествия Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.

Футбол Сборная Нидерландов разгромила белорусов в отборочном матче Евро-2020 Футболисты сборной Нидерландов разгромили команду Белоруссии в первом туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Гаджеты Стала известна российская цена смартфона Xiaomi Redmi Note 7 Компания Xiaomi провела в Москве презентацию смартфона Redmi Note 7. Его продажи начнутся 28 марта.

Политика Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.

Шоу-бизнес Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.

Энергетика Правительство заморозило цены на бензин до лета По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).

Наука Предсказано катастрофическое подводное извержение Французские геологи определили возможную причину загадочных сейсмических волн, возникших в ноябре 2018 года у острова Майотта (Коморские острова) и распространившихся по всему миру.

Происшествия Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.

Авто Skoda Octavia четвертого поколения представят уже в 2019 году Председатель совета директоров Skoda Auto Бернхард Майер, выступая на пресс-конференции, посвящённой результатам 2018 года и планам на ближайшее будущее, сообщил, что новая Skoda Octavia будет представлена уже в 2019-м году.

Армия и оружие На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» ввели «ручное управление» Межведомственная комиссия Минобороны и Минпромторга ввела "ручное управление" на провалившем гособоронзаказ ульяновском заводе "Авиастар-СП" - одном из самых крупных предприятий России по строительству авиационной техники.

Армия и оружие Россия вернула «адскую молотилку» Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.

Происшествия Селянин в Хабаровском крае застрелил тигра, задравшего его корову В Хабаровском крае сельский житель вынужден был застрелить тигра, защищая свою жизнь.

Общество Алексей Текслер начал объезд Челябинска с новых микрорайонов Алексей Текслер, перед которым стоит задача всего за полгода показать свою эффективность на посту главы Южного Урала, начал объезд региона.

Происшествия В Крыму завели дело после отравления двух школьниц медпрепаратами Крымские следователи завели уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних школьниц Красноперекопска медицинскими препаратами, из-за чего одна из них скончалась, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым.

Экономика Минкульт поменял руководство дирекции после проверки Счетной палаты Министерство культуры России по результатам проверки Счетной палаты сменило руководство дирекции по строительству, реконструкции и реставрации.

Шоу-бизнес Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована На прошлой неделе Елене Берковой, звезде фильмов для взрослых, исполнилось 34 года.