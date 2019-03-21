Политика

Bloomberg: Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у властиРеальное время 04:55

Кремль обсуждает сценарий оставления президента России Владимира Путина как можно дольше. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю, один из вариантов предполагает объединение с Белоруссией и создание нового государства, которое возглавит Путин.
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Дмитрий Песков
В Кремле напряженная рабочая повестка дня, ежедневно нацеленная на реализацию “майских” планов, майского указа, сроки которого не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНовая газета 06:49
с чего всё началось
Ранее в четверг агенство Bloomberg написало
, что в Кремле активно обсуждают варианты, при которых Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, в том числе вариант объединения России с Белоруссией, благодаря которому российский президент может возглавить это новое государство и избежать ограничения по президентским срокам, установленное в Конституции.
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