Политика
В Кремле отреагировали на заявления о возможном дефолте на УкраинеИзвестия 05:39
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутриукраинской дискуссией призыв бизнесмена Игоря Коломойского объявить на Украине дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
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На Марсе нашли следы вулканических взрывов
Причиной вулканических взрывов является скопление избыточного количества газов, в том числе водяного пара, в подземной магме.
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Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.
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Общество
В Пензенской области чиновника лишили должности за пьяное вождение
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Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
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Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
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Армия и оружие
С космодрома Плесецк стартовал «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М»
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