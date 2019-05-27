Политика

В Кремле отреагировали на заявления о возможном дефолте на УкраинеИзвестия 05:39

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутриукраинской дискуссией призыв бизнесмена Игоря Коломойского объявить на Украине дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
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Песков о словах Коломойского про дефолт на Украине: это не наше дело

RT на русском06:15

Песков не комментирует отношения Украины с МВФ, так как это внутреннее дело

ТАСС05:41

Кремль напомнил о реноме Киева как заемщика после предложения о дефолте

РБК06:05

В Кремле отреагировали на заявления о дефолте на Украине

Газета.Ru05:56

Песков назвал отношения Киева с МВФ внутриукраинским делом

Российская газета06:09

В Кремле отреагировали на заявления о возможном дефолте на Украине

Известия05:39

В Кремле назвали призыв Коломойского к дефолту внутриукраинской дискуссией

РИА Новости05:35
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Происшествия

В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Обновлено в 00:00
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Заключенные одесской колонии устроили бунт

Обновлено в 06:23
Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено 25 мая в 14:55
Наука

Физики впервые определили волновую форму электрона

Физики из Базельского университета впервые определили волновую форму электрона.
Обновлено вчера в 01:40
Гаджеты

Новые смартфоны Huawei могут появиться в России с задержкой

Китайские производитель электроники Huawei предупредил российских ритейлеров о возможной задержке появления на рынке РФ новых смартфонов компании.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В Оренбурге скончался Герой России Андрей Зеленко

19 августа 2000 года Андрею Зеленко присвоено звание Героя РФ с вручением «Золотой Звезды».
Обновлено в 05:43
Политика

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Пробитую пулями золотую Audi олимпийского чемпиона выловили в пруду

Обновлено в 04:37
Кино

Кит Харингтон еле сдержал слёзы во время читки сценария «Игры Престолов»

В одной из сцен фильма актёры впервые узнают о судьбе своих героев во время читки сценария.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Ответ России на план НАТО против «ядерной угрозы» РФ станет стратегическим концом альянса – Кедми

Российский ответ на стратегию НАТО против "ядерной угрозы" со стороны Москвы станет стратегическим концом блока.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Подмосковье собаки утащили в коллектор двухлетнего ребенка

Обновлено в 06:16
Здоровье

Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку

В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге

Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг строительства церкви в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:05
Авто

Камеры научат ловить водителей, лишенных прав

Камеры смогут сканировать дорожный трафик и вычислять по номерным знакам автомобили, за рулём которых может сидеть водитель без прав.
Обновлено в 04:11
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Экономика

Крупные страховщики подняли цены на полисы ОСАГО в Москве

Два крупных страховщика ОСАГО - "Ингосстрах" и "АльфаСтрахование" - вернулись к прежним базовым ставкам тарифов для физлиц в Москве - 4118 рублей, которые были снижены в начале апреля.
Обновлено в 06:28
Религия

В УГМК и РМК прокомментировали выбор места для храма Екатерины

Обновлено в 02:07
Космос

На Марсе нашли следы вулканических взрывов

Причиной вулканических взрывов является скопление избыточного количества газов, в том числе водяного пара, в подземной магме.
Обновлено в 00:48
Кино

Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс»

Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.
Обновлено вчера в 21:18
Общество

В Пензенской области чиновника лишили должности за пьяное вождение

Валерий Муругов был задержан за рулем пьяным. Чиновника в связи с произошедшим лишили водительских прав.
Обновлено в 04:30
Авто

Fiat Chrysler направил Renault предложение о слиянии

Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles направил французскому автоконцерну Renault предложение о слиянии, говорится в сообщении FCA.
Обновлено в 05:41
Политика

Велосипедист с булавой стал логотипом партии Зеленского «Слуга народа»

Велосипедист с булавой стал логотипом партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", заявил в понедельник на пресс-конференции представитель партии Михаил Федоров.
Обновлено в 05:55
Экономика

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

Во Франции задержали подозреваемого в организации взрыва в Лионе

"Только что задержали подозреваемого по делу о посылке со взрывным устройством", - написал министров в Twitter.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Семь человек пострадали при обрушении лесов на курорте «Игора»

Обновлено в 06:35
Технологии

Mediascope: треть россиян пользуется онлайн-сервисами по доставке еды

Треть опрошенных Mediascope россиян пользуется онлайн-сервисами по доставке еды и оказанию бытовых услуг, говорится в сообщении компании по итогам исследования «Как россияне воспринимают технологии и будущее».
Обновлено в 05:13
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Армия и оружие

С космодрома Плесецк стартовал «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М»

С космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
Обновлено в 03:12
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Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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