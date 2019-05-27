В Кремле отреагировали на заявления о возможном дефолте на УкраинеИзвестия 05:39

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутриукраинской дискуссией призыв бизнесмена Игоря Коломойского объявить на Украине дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).

В Кремле отреагировали на заявления о возможном дефолте на Украине

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