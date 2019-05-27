Политика

В Кремле отреагировали на заявления о возможном дефолте на УкраинеИзвестия 05:39

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутриукраинской дискуссией призыв бизнесмена Игоря Коломойского объявить на Украине дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кремль отреагировал на совет Коломойского новому президенту Украины

Lenta.ru06:28

Песков о словах Коломойского про дефолт на Украине: это не наше дело

RT на русском06:15

В Кремле назвали призыв Коломойского к дефолту внутриукраинской дискуссией

РИА Новости05:35

В Кремле отреагировали на заявления о дефолте на Украине

Газета.Ru05:56

Песков не комментирует отношения Украины с МВФ, так как это внутреннее дело

ТАСС05:41

В Кремле отреагировали на заявления о возможном дефолте на Украине

Известия05:39

Кремль напомнил о реноме Киева как заемщика после предложения о дефолте

РБК06:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:01, Ашберн
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области

Обновлено в 15:08
Авто

Toyota объявила дату старта приема заказов на новую Supra в России

На сайте Toyota уже запущен обратный отсчет времени, оставшегося до начала бронирования. В России в 2019 году будут доступны 22 автомобиля.
Обновлено в 13:29
Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Хоккей

Журналист съел газету, где критиковал сборную Финляндии перед ЧМ

Финский журналист Филип Саксен съел лист со статьёй из газеты, в которой он критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира 2019 года по хоккею.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Бывший замдиректора ФК «Ростов» задержан по подозрению в мошенничестве

Донские правоохранители задержали по подозрению в мошенничестве бывшего заместителя генерального директора ФК "Ростов" Юрия Дорофеева, - пишет издание Блокнот со ссылкой на правоохранительные органы региона.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Кома» от братьев Андреасянов

Компания «Централ Партнершип» поделилась дебютным трейлером к грядущему продюсерскому проекту Сарика и Гевонда Андреасянов «Кома».
Обновлено в 11:15
Авто

УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот

Обновлено в 06:10
Происшествия

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Футбол

«Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов» сыграют на Кубке «Матч Премьер»

В число участников вошли «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов». Матчи турнира будут проходить в Австрии с 26 июня по 7 июля.
Обновлено в 14:04
Здоровье

Эксперты одобрили продление разрешения на гражданское оружие

Срок продления разрешения на гражданское оружие могут увеличить.
Обновлено в 14:40
Экономика

Правительство выделит банкротящемуся «Ангстрем-Т» почти 21 млрд рублей

Сегодня [на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ] обсуждалась следующая стадия развития завода и общий лимит финансирования – почти 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, заявил Шувалов.
Обновлено в 12:09
Футбол

Игорь Денисов покинул ФК «Локомотив»

Обновлено в 12:05
Общество

Александр Беглов стал зарабатывать меньше, став врио губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в 2018 году заработал 6 млн 131 тыс. 239 рублей.
Обновлено в 14:04
Общество

В США анаконда «клонировала» сама себя

Обновлено в 14:38
Политика

Минобороны предлагает ужесточить правила призыва

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Гаджеты

Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Политика

На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко

На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 09:34
Спорт

Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг

Обновлено в 14:21
Общество

Гороскоп на 28 мая 2019 года

Овен Сегодня у вас многое получается хорошо, стоит этим воспользоваться.
Обновлено в 14:58
Политика

Киев подготовил Москве ноту по освобождению украинских моряков

МИД Украины подготовил для Министерства иностранных дел России ноту по освобождению украинских моряков, заявила замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль в эфире радио «НВ».
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес

Екатерина Климова опубликовала фото с глубоким декольте

Екатерина Климова, актриса из России, приятно удивила поклонников новым фотоснимком, на котором предстала перед публикой в роскошном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 06:28
Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу

Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
Обновлено в 12:36
Политика

Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент

В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.
Обновлено в 02:07
Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления

Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Общество

Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПиНами

В СанПиНах прямо запрещено устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.
Обновлено в 14:42
Футбол

Украина одержала вторую победу на юношеском чемпионате мира

24 мая украинцы обыграли США 2:1. Юношеский чемпионат мира проходит в Польше. В турнире участвуют 24 команды.
Обновлено в 14:08
Гаджеты

Опубликованы снимки четырех плат MSI на чипсете AMD X570

Выставка Computex 2019 открывается только завтра, но наши коллеги уже пробрались в павильон MSI и сфотографировали четыре платы на наборе системной логики AMD X570.
Обновлено в 08:46
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное