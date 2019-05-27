Политика

В Кремле отреагировали на заявления о возможном дефолте на УкраинеИзвестия 05:39

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутриукраинской дискуссией призыв бизнесмена Игоря Коломойского объявить на Украине дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
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Дмитрий Песков
Это скорее внутренняя дискуссия, внутриукраинская, которую, конечно, мы не можем и не хотим комментировать. В данном случае речь идет о, скажем так, реноме страны как надежного заимствователя.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 05:57

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