Политика
В Кремле отреагировали на заявления о возможном дефолте на УкраинеИзвестия 05:39
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутриукраинской дискуссией призыв бизнесмена Игоря Коломойского объявить на Украине дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
Читать в источнике
Оценить
Это скорее внутренняя дискуссия, внутриукраинская, которую, конечно, мы не можем и не хотим комментировать. В данном случае речь идет о, скажем так, реноме страны как надежного заимствователя.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 05:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Энергетика
Белоруссия вернула России более 80 тысяч тонн грязной нефти
К настоящему моменту Белоруссия вернула в Россию уже более 80 тысяч тонн загрязненной нефти, сообщили в понедельник в концерне "Белнефтехим".
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»
В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Авто
УАЗ добавил новые опции во внедорожник «Патриот»
Обновлено в 09:16
Происшествия
Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту
Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Транспорт
ТПУ Инновационный центр «Сколково» откроется 27 мая
Новый транспортно-пересадочный узел Инновационный центр "Сколково" вместо временной платформы "Трехгорка" на Белорусском направлении Московской железной дороге откроется 27 мая.
Обновлено 25 мая в 08:01
Политика
Парубий сцепился с представителем Зеленского в Раде
Одиозному спикеру Верховной рады Украины не понравились условия сотрудничества между парламентом и президентом, которые озвучил представитель Владимира Зеленского в законодательном органе Руслан Стефанчук.
Обновлено в 07:57
Культура
Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций
Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
Политика
Верховный суд Украины отклонил жалобу по делу Вышинского
Верховный суд Украины отказал защите руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в удовлетворении кассационной жалобы.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Глава МВД Чувашии уходит в отставку
Сергей Неяскин подал рапорт об увольнении Эта информация была озвучена сегодня, 27 мая, на планерке с командным составом регионального министерства в режиме видеоконференцсвязи, о ч1м сообщили чувашские СМИ.
Обновлено в 09:15
Здоровье
Хирург увольняется из больницы после скандальных твитов дочери
Скандал разгорелся после того, как в популярных пабликах Каргата, а затем и в одном из крупнейших пабликов Новосибирска «АСТ-54» появились скриншоты твитов Анны Лучининой.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Общество
В Малайзии умер последний самец суматранского носорога
Обновлено в 09:23
Политика
Зарубежные операторы такси могут лишиться работы в России
Иностранные компании, работающие в сфере таксомоторных перевозок, не смогут предоставлять свои услуги на территории России.
Обновлено в 06:35
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»
Молния ударила в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М», пуск которой прошел утром 27 мая с космодрома Плесецк (Архангельская область).
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских
Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 08:34
Происшествия
На берегу Москвы-реки нашли череп
Обновлено в 08:47
Экономика
Биткоин приблизился к отметке в $9 тыс. впервые с 2017 года
Курс биткоина впервые с 2017 года приблизился к отметке в $9 тыс. Об этом пишет Bloomberg 27 мая.
Обновлено в 07:57
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами заявил, что подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:37
Религия
Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
Майкл Калви попросит следствие разрешить ему участвовать в ПМЭФ
"Основатель фонда Майкл Калви давно зарегистрирован как участник форума и надеется принять участие в мероприятиях, соответствующее прошение будет подано в следственный комитет в ближайшее время", - сообщили "Интерфаксу" в Baring Vostok.
Обновлено в 08:57
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Обновлено в 05:49
Футбол
«Рубин» проведет сборы в Казани
Клуб планирует провести два сбора, которые пройдут в Казани (13-20 июня и с 23 июня по 6 июля).
Обновлено в 09:31
Наука
Потеря члена семьи снизила выживаемость косаток
Гибель одной особи в группе косаток приводит к снижению выживаемости оставшихся членов, сообщают французские ученые в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Обновлено 25 мая в 09:03