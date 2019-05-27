Политика
В Кремле отреагировали на заявления о возможном дефолте на УкраинеИзвестия 05:39
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутриукраинской дискуссией призыв бизнесмена Игоря Коломойского объявить на Украине дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
Читать в источнике
Оценить
Это скорее внутренняя дискуссия, внутриукраинская, которую, конечно, мы не можем и не хотим комментировать. В данном случае речь идет о, скажем так, реноме страны как надежного заимствователя.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 05:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Общество
При въезде в Китай туристов из России попросят показывать переписку в мобильном
Если какая-то информация покажется китайским пограничникам компрометирующей, то туристу могут отказать во въезде в страну, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:44
Культура
Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций
Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
Кино
Актер Джеймс Макэвой больше не появится в «Людях Икс»
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
В Финском заливе серфер попал под «Метеор»
Обновлено в 10:07
Политика
В ФСБ не исключили повторения провокаций со стороны Украины
В акваториях Чёрного и Азовского морей сохраняются риски повторения провокаций, аналогичных инциденту в Керченском проливе, рассказал руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
Обновлено в 10:56
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Экономика
Госдолг Украины подскочил на миллиард долларов за месяц
По состоянию на 30 апреля государственный и гарантированный государством долг Украины выросли на 1,3% за месяц, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинский Минфин.
Обновлено в 10:23
Общество
От диеты к протестам: за что заблокировали ролик депутата Бондаренко
Известный своей «макаронной диетой» саратовский депутат-коммунист Николай Бондаренко опять оказался в центре небольшого скандальчика.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров
Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Германии вынесли приговор по делу о «шариатской полиции»
Суд в немецком городе Вупперталь, земля Северный Рейн-Вестфалия, вынес приговор по делу о так называемой шариатской полиции.
Обновлено в 10:11
Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Брошенного в столичном ТЦ мальчика направят в учреждение соцзащиты
"После выписки из больницы мальчик будет временно направлен в одно из учреждений социальной защиты в Москве", − уточнил собеседник агентства.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии
По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.
Обновлено в 11:06
Экономика
Главы трех районов Екатеринбурга оказались богаче мэра Высокинского
Глава Октябрьского района Роман Рудометов при доходе в 6 миллионов 718 тысяч рублей за год живет с несовершеннолетним ребенком в квартире площадью 49,1 квадратный метр.
Обновлено в 11:13
Происшествия
В детском саду на Орбели тушили пожар
По словам очевидцев, в помещении замкнуло проводку. Ранее «ПД» сообщал о том, что в Ленинградской области тушили загоревшийся частный дом.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас похвастался подросшими близнецами
Брэдли Купер – не единственный знаменитый отец, кто после рождения первенца впал в детство.
Обновлено в 11:17
Политика
Националист Ярош угрожает Зеленскому «расправой на Крещатике»
По мнению Дмитрия Яроша (в прошлом глава "Правого сектора" – организация запрещена в России по решению суда), у Зеленского в данный момент есть перспективы для успешного президентского срока.
Обновлено в 09:44
Политика
Парубий сцепился с представителем Зеленского в Раде
Андрей Парубий, в свою очередь, решил съязвить, сказав, что Верховная рада «каждый день ощущает настрой президента на продуктивное сотрудничество».
Обновлено в 07:57
Политика
Против Порошенко завели четвертое уголовное дело
В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Происшествия
Суд продлил меры пресечения фигурантам дела «Нового величия»
Люблинский суд Москвы в понедельник продлил меры пресечения восьми фигурантам громкого дела об экстремистском сообществе "Новое величие", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:41
Общество
Курганский депутат снялся в провокационной фотосессии
Депутат Курганской областной думы Олег Колташов снялся в фотосессии, которую многие посчитали провокационной.
Обновлено в 10:33
Экономика
В Челябинской области планируется создать министерство промышленности
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщил о планах создания в регионе министерства промышленности.
Обновлено в 07:00
Футбол
«Арсенал» продлил контракт с Комбаровым
Тульский «Арсенал» продлил контракт с защитником Кириллом Комбаровым. Сообщается, что новое соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года.
Обновлено в 08:48
Общество
Московские школьники завоевали 55% «золота» Всероссийской олимпиады
Учащиеся московских школ завоевали 55% золотых медалей на Всероссийской олимпиаде. Об этом 27 мая сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 11:09
Здоровье
Алексей Дюмин: хватит прощать халатность
В ходе совещания Алексей Дюмин выразил недовольство работой отдельных глав районов.
Обновлено в 09:30