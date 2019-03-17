Политика

В Кремле отреагировали на возможность переговоров с США о разоруженииLenta.ru 10:46

Ранее в воскресенье, 17 марта, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что он не исключает возможности проведения новых консультаций между Вашингтоном и Москвой по контролю над вооружениями. По его мнению, в этих переговорах стоит принять участие и Китаю.
Читать в источнике
Дмитрий Песков
Пока сколь-нибудь внятных предложений от США не поступало.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru 10:55

Подробнее о событии

Болтон допустил участие Китая в переговорах США и России по разоружению

РБК11:13

Песков: Россия пока не получала от США приглашения к переговорам о разоружении

ТАСС10:37

Болтон не исключил переговоры США и РФ по разоружению с участием Китая

Коммерсантъ10:57

В Кремле прокомментировали слова Болтона о переговорах по разоружению

RT на русском10:39

Песков отреагировал на слова Болтона о возможности переговоров США и России

Газета.Ru11:02

Болтон предложил подключить Китай к переговорам России и США по разоружению

РИА Новости09:28

Москве не поступало внятных предложений от США по переговорам о разоружении

Говорит Москва10:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
Политика

В Белграде митингующие прорвали оцепление перед резиденцией президента

Обновлено в 09:12
Спорт

Чемпионат мира. Виндиш выиграл масс-старт, Логинов стал четвертым

В шведском Эстерсунде масс-стартом у мужчин завершился чемпионат мира по биатлону.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес

Причиной смерти Юлии Началовой стал абсцесс

Причиной смерти Юлии Началовой стал абсцесс, передает информационное агентство "Новости УрФО".
Обновлено вчера в 13:43
Футбол

Глушаков забил 1500-й гол «Спартака» в РПЛ

Обновлено в 12:28
Происшествия

Figaro: в парижской церкви Сен-Сюльпис произошел пожар

Пожар произошел в воскресенье днем в старинной церкви Сен-Сюльпис, расположенной в шестом округе Париже, никто из посетителей не пострадал.
Обновлено в 12:02
Происшествия

Извлечены данные речевых самописцев разбившегося в Эфиопии Boeing

Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

Пожар на заводе «Искож» в Хакасии потушили

Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в воскресенье днем на заводе "Искож" в городе Черногорске в Хакасии, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:48
Политика

Путин посетит Республику Крым и Севастополь 18 марта

Обновлено в 08:22
Политика

Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что экономика США ослабеет со временем, но произойдёт это не в ближайшие десятилетия.
Обновлено в 09:50
Политика

В Афганистане разбился американский беспилотник

Обновлено в 10:03
Общество

Школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы

Обновлено в 10:18
Политика

Победителями конкурса «Лидеры России» стали 104 человека

«Если 70% победителей из 100 — в этом году 104 человека — получат какие-то продвижения по карьерной лестнице, такие, с которыми они были бы согласны, которых они бы хотели, то это уже будет грандиозный успех», — приводит ее слова «РИА Новости».
Обновлено в 10:17
Общество

Американка родила шестерых детей за девять минут

Жительница Техаса родила три пары близнецов за девять минут, говорится в сообщении местной больницы в фейсбуке.
Обновлено в 12:17
Общество

Орешкин объяснил необходимость переезда ведомств в «Москва-Сити»

Три министерства — Минэкономразвития (МЭР), Минпромторг и Минкомсвязи — переезжают в новые офисы на территории бизнес-центра «Москва-Сити» с целью повышения эффективности.
Обновлено в 07:07
Автоспорт

Даниил Квят: Не думал, что смогу сдержать Гасли

Обновлено в 04:20
Хоккей

«Локомотив» обыграл СКА и сократил счет в серии, у Осипова дубль

В третьем матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ ярославский Локомотив на домашнем льду обыграл петербургский СКА со счетом 3:1.
Обновлено в 12:27
Политика

Порошенко пообещал вернуть Крым после выборов

Донбасс и Крым вернутся на Украину, заявил президент Петр Порошенко.
Обновлено в 09:25
Происшествия

В Лос-Анджелесе произошёл взрыв газа, есть пострадавшие

В Лос-Анджелесе произошла утечка газа, после этого произошёл взрыв, сообщает Los Angeles Times.
Обновлено в 12:25
Энергетика

Intesa и НОВАТЭК планируют сотрудничество в проекте «Арктик СПГ-2»

Обновлено 15 марта в 12:43
Футбол

Фулхэм — Ливерпуль 1:2

"Ливерпуль" в матче 31-го тура чемпионата Англии в гостях обыграл "Фулхэм" со счетом 2:1. Победный гол забил Джеймс Милнер.
Обновлено в 12:05
Футбол

Мурад Мусаев: «Никогда не видел, чтобы за такое ставили пенальти»

Никогда не видел, чтобы его ставили за такое. В футболе главная проблема в том, что поставили пенальти, которых не было.
Обновлено в 12:31
Футбол

Погребняку грозит дисквалификация за высказывание о темнокожих игроках

Заместитель офицера Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Александр Баранов прокомментировал слова форварда "Урала" Павла Погребняка о темнокожих спортсменах в российской сборной.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Дагестане таксист зарезал пассажира

Таксист в Дагестане в ходе конфликта зарезал пассажира ножом, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Обновлено в 10:46
Общество

Российские учителя начали уезжать работать в Монголию

Педагоги Бурятии стали массово уезжать на заработки в соседнюю Монголию, где учителей ценят и платят им в три-четыре раза больше, пишет газета «Номер один».
Обновлено в 12:12
Спорт

Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Фалуне

На этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) состоялась мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем.
Обновлено в 10:46
Политика

Савченко прокомментировала ход президентской кампании на Украине

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко прокомментировала ход президентской кампании в стране.
Обновлено в 12:22
Политика

Уралвагонзавод решил поставлять поезда и бульдозеры в Сирию

Уралвагонзавод (УВЗ) начал продвижение своей строительной техники и железнодорожных составов в Сирию.
Обновлено в 04:42
Культура

Началова стала третьим умершим участником «Последнего героя»

Обновлено в 03:20
Политика

Порошенко освистали на встрече с избирателями в Киеве

Ранее 17 марта сообщалось, что Порошенко сократил отставание от кандидата Владимира Зеленского в предвыборном рейтинге страны.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Власти Новой Зеландии получили манифест стрелка за 9 минут до трагедии

Брентон Таррант, устроивший бойню в мечетях Новой Зеландии, направил премьер-министру страны свой манифест незадолго до теракта.
Обновлено в 06:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное