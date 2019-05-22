Политика

В Кремле отреагировали на ультиматум США по С-400Газета.Ru 05:27

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле чрезвычайно негативно относятся к ультиматума США к Турции по сделке с Россией по С-400, передает РИА "Новости". Песков отметил, что в Кремле считаю подобные ультиматумы "непозволительными".
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Дмитрий Песков
К ультиматумам в целом мы относимся чрезвычайно негативно, мы считаем непозволительными подобные ультиматумы.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 05:17

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В Кремле назвали непозволительным ультиматум США по С-400

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