В Кремле отреагировали на ультиматум США по С-400Газета.Ru 05:27

К ультиматумам в целом мы относимся чрезвычайно негативно, мы считаем непозволительными подобные ультиматумы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле чрезвычайно негативно относятся к ультиматума США к Турции по сделке с Россией по С-400, передает РИА "Новости". Песков отметил, что в Кремле считаю подобные ультиматумы "непозволительными".

В Кремле отреагировали на ультиматум США по С-400

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