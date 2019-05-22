Политика
В Кремле отреагировали на ультиматум США по С-400Газета.Ru 05:27
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле чрезвычайно негативно относятся к ультиматума США к Турции по сделке с Россией по С-400, передает РИА "Новости". Песков отметил, что в Кремле считаю подобные ультиматумы "непозволительными".
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К ультиматумам в целом мы относимся чрезвычайно негативно, мы считаем непозволительными подобные ультиматумы.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 05:17
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Общество
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Работы последних лет неоднократно указывали на всевозможный вред этого увлечения — от опасности депрессии и снижения самооценки до большего потребления нездоровой пищи.
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Космос
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Обновлено в 04:29
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
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Обновлено вчера в 20:15
Космос
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Изучение реакции клеток на радиацию позволит лучше понять возможные риски для человека при длительных перелетах в условиях дальнего космоса.
Обновлено в 07:18
Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
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Политика
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Председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что компания Apple исправила ошибку с отображением Крыма на картах, связанную с неверным указанием территориальной принадлежности полуострова.
Обновлено в 06:51
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Верховная рада Украины на внеочередном собрании отказалась рассматривать предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о выборах.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Бром разлился в «Сколково», есть пострадавшие
Обновлено в 06:14
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено вчера в 16:15
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер
Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Хоккей
Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
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Обновлено вчера в 16:47
Авто
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Обновлено в 07:04
Религия
Православные отмечают День Николая Чудотворца
Сегодня православные отмечают День Николая Чудотворца или праздник Николы Летнего.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана
Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.
Обновлено в 05:43
Энергетика
WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Обновлено вчера в 23:54
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Ракитич может сменить «Барселону» на «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник Иван Ракитич может перейти из "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 07:13
Гаджеты
Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров
16 мая министерство торговли США добавило телекоммуникационную компанию Huawei и 70 ее филиалов в черный список.
Обновлено в 07:35
Политика
Депутаты Закса обсудили нарушения на Первомайском шествии
Обновлено в 05:30
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
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Обновлено вчера в 21:52
Общество
В Екатеринбурге подадут заявку на референдум в защиту сквера
Не дожидаясь решения властей, группа екатеринбургских активистов решила самостоятельно подать заявку на референдум в защиту сквера, где ещё недавно хотели построить храм.
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Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
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