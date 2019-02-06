Политика

В Кремле отреагировали на уголовное дело против МедведчукаЕвразия Daily 06:57

Начавшееся уголовное преследование на Украине председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука вызвал реакцию в Кремле. Ее озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который назвал данную информацию «тревожной».
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Дмитрий Песков
Идет противоречивая информация: то ли возбуждено уголовное дело, то ли какие-то предварительные действия осуществляются. Но в любом случае информация о возможности возбуждения уголовного дела является весьма тревожной, если это произойдет, это будет очередная политическая репрессия.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВедомости 04:53
с чего всё началось

Кремль назвал «тревожной» информацию о претензиях Украины к Медведчуку

Информация об открытии на Украине уголовного производства в отношении Виктора Медведчука «является весьма тревожной», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, лидер общественного движения «Украинский выбор». Глава Администрации президента Украины в 2002-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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