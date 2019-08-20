Политика
В Кремле отреагировали на сообщения о радиоактивном облаке над РоссиейLenta.ru 07:10
По мнению Пескова, сама формулировка «карта, как радиоактивное облако могло распространяться после аварии», абсурдна. Он призвал ориентироваться в этом вопросе на заявление главы государства по факту произошедшего.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин получает все данные по аварии в Архангельской области, разговоры о некоем "радиоактивном облаке" являются абсурдными, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.РИА Новости07:08
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