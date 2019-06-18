В Кремле отреагировали на слова Зеленского по теме разговора с ПутинымГазета.Ru 08:44

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что случае встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского российский лидер начнет разговор с правильных слов. Накануне Зеленский рассказал, что на переговорах с президентом РФ он будет настаивать, что Донбасс и Крым являются территорией Украины.

В Кремле отреагировали на слова Зеленского по теме разговора с Путиным

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