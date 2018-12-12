Политика
В Кремле отреагировали на слова Порошенко о войне с Россией
В Кремле отреагировали на слова Порошенко о войне с РоссиейГазета.Ru04:25
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Украины Петра Порошенко, назвавшего "войной" инцидент в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА "Новости". По словам пресс-секретаря, в Кремле не согласны с трактовкой Порошенко.
Газета.Ru04:25
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Мы не согласны с такой трактовкой позиции. Речь идёт о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями для нарушителей и нарушающей стороны.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПарламентская газета 04:20
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