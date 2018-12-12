Мы не согласны с такой трактовкой позиции. Речь идёт о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями для нарушителей и нарушающей стороны.

В Кремле отреагировали на слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего инцидент в Керченском проливе войной с Россией. Несогласие с трактовкой киевских властей высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отреагировали на слова Порошенко о войне с Россией

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