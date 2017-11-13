В Кремле прокомментировали просьбы регионов списать долги за газИзвестия 05:18

Товар поставлен конечному потребителю и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ. Поэтому, безусловно, рассматривать эти вопросы без учета интересов компании, и, в то же время, без учета интересов простых граждан – невозможно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не выработал позиции по списанию ряду регионов долгов за газ. По его словам, данный вопрос чрезвычайно сложный.

Энергетика Энергетика На нефтяном рынке отмечена корреляция «Несмотря на снижение в первые минуты после выхода цифр от минэнерго, фьючерсы на нефть к закрытию торгов в США выросли на 1,5%. Скорее всего, 21 января будет спокойным днем на мировых рынках, так как в США биржи будут закрыты, там отмечают день Мартина Лютера Кинга», — пояснил Богданов.

Экономика Экономика Количество миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось За последние десять лет количество миллиардеров в мире почти удвоилось, сообщает в ежегодном докладе фонд Oxfam.

Экономика Экономика ЦБ поддержал систему индивидуального пенсионного капитала Банк России считает приоритетом для себя на ближайшее время внедрение системы индивидуального пенсионного капитала, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в понедельник в Госдуме.

Экономика Экономика Счетная палата допустила срыв жилищной программы для молодых семей Программа предусматривает соцвыплаты на приобретение жилья для 157 тыс. молодых российских семей в 2015–2020 годы.

Экономика Экономика Нанесёт значительный ущерб: о запрете перепродавать продукты Крайне важно не идти по пути необдуманных решений, который впоследствии принесут значительный ущерб для многих участников рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Перельман.

Экономика Экономика Инвесторы увеличивают вложения в развивающиеся рынки Инвесторы увеличивают вложения в развивающиеся рынки Вторую неделю подряд иностранные инвесторы наращивают инвестиции в Россию.

Экономика Экономика Замглавы Минфина: объемы выдачи ипотеки в России планируется удвоить К какому сроку планируется достичь таких показателей, Моисеев не сообщил.

Экономика Экономика Дилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными при покупке авто Автодилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными с физлицами при покупке и продаже автомобилей.

Экономика Экономика Одобрено строительство первого участка ВСМ «Москва-Казань»

Экономика Экономика Япония возобновила покупку иранской нефти Япония вслед за Китаем, Южной Кореей, Индией и Турцией возобновила импорт иранской нефти.

Экономика Экономика Расходы на развитие Северного морского пути оценили в 900 млрд рублей

Экономика Экономика Глава Минстроя назвал стоимость установки газоанализаторов в России Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев рассказал, что установка в квартирах по всей стране газоанализаторов, оповещающих жильцов об утечке газа, обойдется примерно в 300 млрд рублей, предает РИА "Новости".

Недвижимость Недвижимость Спрос на новые элитные поселки на Рублевке вырос в 2018 году на 40% На рынок элитного загородного жилья московского региона в 2018 году не вышло ни одного нового поселка, что повлекло за собой сокращение уровня спроса на 18%, рост среднего чека на коттеджи на 8% (до 108 миллионов рублей) и перераспределение спроса в сторону Рублево-Успенского шоссе, сообщила консалтинговая компания Knight Frank.

Экономика Экономика Владельцы ЧТПЗ перевели 56,9% акций из офшоров «Завершение корпоративных процедур по деофшоризации повышает прозрачность компании, что соответствует современным требованиям, предъявляемым инвестиционным сообществом к бизнесу»,— отметили в компании.