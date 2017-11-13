Экономика
В Кремле прокомментировали просьбы регионов списать долги за газИзвестия 05:18
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не выработал позиции по списанию ряду регионов долгов за газ. По его словам, данный вопрос чрезвычайно сложный.
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Товар поставлен конечному потребителю и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ. Поэтому, безусловно, рассматривать эти вопросы без учета интересов компании, и, в то же время, без учета интересов простых граждан – невозможно.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельМосква 24 05:54
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Энергетика
На нефтяном рынке отмечена корреляция
«Несмотря на снижение в первые минуты после выхода цифр от минэнерго, фьючерсы на нефть к закрытию торгов в США выросли на 1,5%. Скорее всего, 21 января будет спокойным днем на мировых рынках, так как в США биржи будут закрыты, там отмечают день Мартина Лютера Кинга», — пояснил Богданов.
Обновлено в 04:27
Экономика
Количество миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось
За последние десять лет количество миллиардеров в мире почти удвоилось, сообщает в ежегодном докладе фонд Oxfam.
Обновлено в 03:53
Экономика
ЦБ поддержал систему индивидуального пенсионного капитала
Банк России считает приоритетом для себя на ближайшее время внедрение системы индивидуального пенсионного капитала, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в понедельник в Госдуме.
Обновлено в 04:26
Экономика
Счетная палата допустила срыв жилищной программы для молодых семей
Программа предусматривает соцвыплаты на приобретение жилья для 157 тыс. молодых российских семей в 2015–2020 годы.
Обновлено в 06:06
Экономика
Нанесёт значительный ущерб: о запрете перепродавать продукты
Крайне важно не идти по пути необдуманных решений, который впоследствии принесут значительный ущерб для многих участников рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Перельман.
Обновлено в 07:35
Экономика
Инвесторы увеличивают вложения в развивающиеся рынки
Инвесторы увеличивают вложения в развивающиеся рынки Вторую неделю подряд иностранные инвесторы наращивают инвестиции в Россию.
Обновлено вчера в 17:35
Экономика
Замглавы Минфина: объемы выдачи ипотеки в России планируется удвоить
К какому сроку планируется достичь таких показателей, Моисеев не сообщил.
Обновлено в 04:01
Экономика
Дилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными при покупке авто
Автодилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными с физлицами при покупке и продаже автомобилей.
Обновлено в 02:42
Экономика
Одобрено строительство первого участка ВСМ «Москва-Казань»
Обновлено в 01:56
Экономика
Япония возобновила покупку иранской нефти
Япония вслед за Китаем, Южной Кореей, Индией и Турцией возобновила импорт иранской нефти.
Обновлено в 03:34
Экономика
Расходы на развитие Северного морского пути оценили в 900 млрд рублей
Обновлено вчера в 22:18
Экономика
Глава Минстроя назвал стоимость установки газоанализаторов в России
Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев рассказал, что установка в квартирах по всей стране газоанализаторов, оповещающих жильцов об утечке газа, обойдется примерно в 300 млрд рублей, предает РИА "Новости".
Обновлено в 05:37
Недвижимость
Спрос на новые элитные поселки на Рублевке вырос в 2018 году на 40%
На рынок элитного загородного жилья московского региона в 2018 году не вышло ни одного нового поселка, что повлекло за собой сокращение уровня спроса на 18%, рост среднего чека на коттеджи на 8% (до 108 миллионов рублей) и перераспределение спроса в сторону Рублево-Успенского шоссе, сообщила консалтинговая компания Knight Frank.
Обновлено в 04:58
Экономика
Владельцы ЧТПЗ перевели 56,9% акций из офшоров
«Завершение корпоративных процедур по деофшоризации повышает прозрачность компании, что соответствует современным требованиям, предъявляемым инвестиционным сообществом к бизнесу»,— отметили в компании.
Обновлено в 02:16
Экономика
Добыча газа в Китае выросла в 2018 году на 7,5% до 161 млрд кубометров
В целом добыча газа в Китае выросла в 2018 г. на 7,5% до 161 млрд куб. м. Представитель китайской CNOOC Gas & Power Яньян Чжу заявил ранее, что Китай намерен увеличить потребление ряда разновидностей природного газа в качестве замены сжиженному природному газу (СПГ) для улучшения качества воздуха, отмечает Reuters.
Обновлено в 02:47