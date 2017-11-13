В Кремле отреагировали на просьбы регионов списать долги за газLenta.ru 05:46

Товар поставлен конечному потребителю и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ. Поэтому, безусловно, рассматривать эти вопросы без учета интересов компании, и, в то же время, без учета интересов простых граждан – невозможно.

18 января стало известно, что чеченцам простили девять миллиардов газовых долгов из-за угрозы протестов. Местное отделение «Газпрома» с решением суда не согласилось и намерено его опротестовать. Между тем в двух субъектах — Чувашии и Смоленской области — выступили с аналогичным прошением.

В Кремле отреагировали на просьбы регионов списать долги за газ

Политика Политика Чубайс ответил Захаровой на критику слов о бедной России и россиянах

Политика Политика ЕС ввел санкции против главы ГРУ Совет Евросоюза (ЕС) ввел санкции против девяти физлиц и организации в соответствии с новым режимом по химическому оружию.

Авто Авто Автомобили каршеринга могут оборудовать скрытыми камерами Российские каршеринговые автомобили могут оборудовать скрытыми камерами видеонаблюдения до конца 2019 года.

Общество Общество Роскомнадзор завел дела против Facebook и Twitter В Роскомнадзоре проинформировали о возбуждении административных дел в отношении Twitter и Facebook, передает ТАСС.

Общество Общество Власти Таганрога объяснили размер пособия в 47,5 рубля Выплата пособия в 47,5 рубля была назначена многодетной матери из Таганрога Ростовской области исходя из разницы между прожиточным минимумом и среднедушевым доходом семьи.

Происшествия Происшествия Трое российских военных погибли при падении БТР в ущелье в Абхазии Колонна боевой техники Южного военного округа при следовании в пункт постоянной дислокации в республике Абхазия допустила опрокидывание одного БТР-80 в ущелье, есть погибшие, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ЮВО.

Общество Общество Умерла самая пожилая жительница России В Баксанском районе Кабардино-Балкарии скончалась самая пожилая россиянка Нану Шаова, сообщила районная администрация.

Авто Авто Из Chevrolet Silverado создали полноразмерную модель Lego Первой моделью стал Trail Boss Silverado 1500 LT 2019 модельного года с точными размерами настоящего пикапа.

Общество Общество Сотрудники «Аэрофлота» пожаловались на блогера в прокуратуру Согласно письму «Аэрофлота», сотрудники пожаловались в прокуратуру на блогера, который был исключён из бонусной программы авиакомпании за публикацию негативных высказываний с использованием ненормативной лексики.

Происшествия Происшествия На Урале суд признал виновным организатора бойни в цыганском поселке Отмечается, что обвиняемого приговорили к 8,5 года колонии за организацию конфликта в цыганском поселке Екатеринбурга, в результате которого погибли два человека.

Авто Авто АвтоВАЗ объявил скидки на Лады 2018 года выпуска АвтоВАЗ в январе предлагает спецусловия на покупку Лад с ПТС 2018 и выгодой от 30 тыс. руб. до 185 тыс. в зависимости от выбранной модели и комплектации.

Спорт Спорт ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допинга

Общество Общество Для жителей РФ составлена карта-расписание с полнолунием 2019 года Для удобства наблюдателей составлена интерактивная карта, с помощью которой жители регионов смогут узнать начало лунного затмения.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске начали проверку после сообщений об угрозе взрывов В Магнитогорске с самого утра идет проверка по факту появления анонимных сообщений об угрозе взрывов.

Общество Общество WhatsApp ограничил пересылку сообщений для борьбы с фейк-новостями Мессенджер WhatsApp ограничил до пяти раз возможность переслать одно и то же сообщение в борьбе с распространением фейковых новостей, сообщает в понедельник "Би-Би-Си".

Гаджеты Гаджеты Возможный дизайн складного Motorola RAZR появился в Сети

Авто Авто Первый экземпляр новой Toyota Supra продали за 2,1 млн долларов Если за американский спорткар автопроизводитель выручил 1,1 млн долларов, то вот японская машина была продана за 2,1 млн долларов.

Космос Космос Роскосмос отправит на орбиту отряд женщин-космонавтов Роскосмос планирует сформировать специальный отряд женщин-космонавтов, которые будут осуществлять полеты на орбиту.

Происшествия Происшествия В Петербурге в бананах нашли 50 кг кокаина На ж/д станции в Санкт-Петербурге в контейнере с бананами было найдено 47 брикетов, в которых находилось около 50 килограммов кокаина.

Политика Политика В Кремле оценили сообщения об условиях Японии по мирному договору Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения японских СМИ о возможных условиях Японии для подписания мирного договора с Россией.

Транспорт Транспорт ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке Российских автомобилистов обяжут получать номерные знаки с кодом региона, где зарегистрирован собственник.

Армия и оружие Армия и оружие Израиль опубликовал видео уничтожения сирийского «Панциря» Видеозапись уничтожения двух сирийских установок противовоздушной обороны (ПВО) опубликовали израильские военные.

Экономика Экономика Дилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными при покупке авто Автодилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными с физлицами при покупке и продаже автомобилей.

Интернет Интернет Папа Римский Франциск объявил о запуске сайта молитв «Кликни и молись» Папа Римский Франциск объявил о запуске сайта и приложений для молитв «Кликни и молись».

Происшествия Происшествия В Москве задержали коллектора, угрожавшего коллективу школы Ранее депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Анна Кувычко попросила руководство Центробанка и правоохранительных органов Москвы провести проверку информации о поступлении угроз от коллекторов в адрес коллектива школы.

Экономика Экономика В Кремле отреагировали на просьбы регионов списать долги за газ 18 января стало известно, что чеченцам простили девять миллиардов газовых долгов из-за угрозы протестов.

Общество Общество Назван самый депрессивный день года Третий понедельник января считается самым депрессивным днем года. В этом году он выпадает на 21 января, сообщает Daily Record.

Происшествия Происшествия Сообщения о якобы готовящихся взрывах в Магнитогорске не подтвердились Спам-сообщения о якобы готовящихся терактах, разосланные жителям и организациям Магнитогорска Челябинской области, не нашли подтверждения.

Политика Политика Генпрокуратура объяснила недопуск России к расследованию по MH17 В Москве считают, что российской стороне было отказано во вхождении в состав совместной следственной группы (ССГ) по крушению малайзийского Boeing рейса MH17 из-за несогласия России с выводами предыдущего, технического расследования, заявил в интервью РИА Новости заместитель генпрокурора РФ Николай Винниченко.