В Кремле отреагировали на просьбы регионов списать долги за газLenta.ru 05:46

Товар поставлен конечному потребителю и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ. Поэтому, безусловно, рассматривать эти вопросы без учета интересов компании, и, в то же время, без учета интересов простых граждан – невозможно.

18 января стало известно, что чеченцам простили девять миллиардов газовых долгов из-за угрозы протестов. Местное отделение «Газпрома» с решением суда не согласилось и намерено его опротестовать. Между тем в двух субъектах — Чувашии и Смоленской области — выступили с аналогичным прошением.

В Кремле отреагировали на просьбы регионов списать долги за газ

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