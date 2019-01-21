Экономика

В Кремле отреагировали на просьбы регионов списать долги за газLenta.ru 05:46

18 января стало известно, что чеченцам простили девять миллиардов газовых долгов из-за угрозы протестов. Местное отделение «Газпрома» с решением суда не согласилось и намерено его опротестовать. Между тем в двух субъектах — Чувашии и Смоленской области — выступили с аналогичным прошением.
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Дмитрий Песков
Товар поставлен конечному потребителю и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ. Поэтому, безусловно, рассматривать эти вопросы без учета интересов компании, и, в то же время, без учета интересов простых граждан – невозможно.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельМосква 24 05:54

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В Кремле отреагировали на просьбы регионов списать долги за газ

Lenta.ru05:46

Кремль заявил об отсутствии позиции по списанию долгов за газ регионам

РБК05:13

Песков прокомментировал просьбу некоторых регионов списать задолженность за газ

ТАСС05:25

Кремль призвал не забывать об интересах «Газпрома» при списании долгов за газ

Ведомости05:22

В Кремле не сформировали позицию по долгам за газ в Чечне и других регионах

РИА Новости05:22

В Кремле ответили на вопрос о долгах за газ Чечни и других регионов

Газета.Ru05:34

В Кремле призвали учесть все позиции в споре «Газпрома» с регионами о списании долгов за газ

Говорит Москва05:12
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Экономика

МВФ понизил оценку роста экономики РФ в 2019 году до 1,6%

Оценка роста экономики Индии в 2019 году повышена на 0,1 п.п. - до 7,5%, в 2020 году ожидается ускорение роста до 7,7%. Прогноз роста китайской экономики на текущий год остался прежним - 6,2%, в следующем году ожидается такой же рост.
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Энергетика

Нефть подросла на фоне данных по ВВП Китая

Сегодня, 21 января, рынок США не работает из-за празднования дня «Мартина Лютера Кинга», поэтому сильной волатильности от рынка ждать не приходится.
Обновлено в 07:55
Экономика

В Минэкономразвития оценили влияние повышения НДС на рост цен

Повышение НДС с 1 января 2019 года до 20% сказывается на росте цен в России достаточно сдержанно.
Обновлено в 07:44
Финансы

Внешний долг России снизился на 12,4% в 2018 году

Объем внешнего долга России на 1 января 2019 года составил $453,7 млрд, снизившись за год на 12,4% или на $64,4 млрд, следует из материалов Центробанка.
Обновлено в 09:12
Экономика

Количество миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось

За последние десять лет количество миллиардеров в мире почти удвоилось, сообщает в ежегодном докладе фонд Oxfam.
Обновлено в 03:53
Экономика

ЦБ поддержал систему индивидуального пенсионного капитала

Банк России считает приоритетом для себя на ближайшее время внедрение системы индивидуального пенсионного капитала, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в понедельник в Госдуме.
Обновлено в 04:26
Экономика

Счетная палата допустила срыв жилищной программы для молодых семей

Программа предусматривает соцвыплаты на приобретение жилья для 157 тыс. молодых российских семей в 2015–2020 годы.
Обновлено в 06:06
Экономика

Одобрен первый участок высокоскоростной железнодорожной магистрали

Первый участок сократит время в пути от Москвы до Нижнего Новгорода до 2 часов 5 минут.
Обновлено вчера в 17:35
Экономика

Глава Мосбиржи предложил заменить доллар российским золотом

Инвестиционное российское золото можно было бы использовать в качестве альтернативы инвестициям в доллар США.
Обновлено в 05:44
Экономика

«Ъ»: производители предлагают запретить сетям перепродажу продуктов

Крупнейшие производители продуктов на встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком планируют обсудить возможность прекращения перепродажи крупными торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, которые получены со скидкой от производителей.
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Экономика

Visa раскрыла новогодние траты россиян за рубежом

Страны-лидеры Россияне третий год подряд больше всего денег оставляют в Италии: в новогодние праздники 2019 года держатели карт Visa потратили в этой стране $29 млн.
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Минфин не ожидает возвращения портфельных инвесторов в РФ

Средства инвесторов, ушедшие за рубеж, вряд ли вернутся в РФ в ближайшем будущем, поэтому в стране стоит развивать финансовые рынки и обеспечивать их надежность.
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Экономика

Минстрой предсказал удорожание новостроек из-за газовых сигнализаций

Новые правила, которые обязывают девелоперов оснащать новостройки газовыми сигнализациями, могут привести к удорожанию процесса строительства.
Обновлено в 09:11
Экономика

Дилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными при покупке авто

Автодилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными с физлицами при покупке и продаже автомобилей.
Обновлено в 02:42
Экономика

Абсолют банк повысил ставки по ипотечному кредитованию

Абсолют Банк повысил на 0,5 процентного пункта ставку по ипотечному кредитованию. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка.
Обновлено в 09:13
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