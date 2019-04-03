Политика
В Кремле отреагировали на планы НАТО направить корабли в Черное мореПятый канал 06:22
В Москве прокомментировали планы НАТО обеспечить проход украинских кораблей по Керченскому проливу. Пресс-секретарть президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение в Кремле будет приниматься после подачи соответствующего уведомления.
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Негативно. Мы не понимаем, что имеется в виду, ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна, и в соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательная, и она тоже хорошо известна.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПарламентская газета 06:51
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