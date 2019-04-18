В Кремле отреагировали на обращение хоккеиста Дацюка об отмене СНИЛСГазета.Ru 05:40

Мотивация любого русского православного человека — беспокоиться за будущее своих детей и близких… Верю, что Путин также беспокоится о своих близких и всём нашем народе. Подобные письма пишут десятки тысяч россиян. Думаю, скоро цифры будут измеряться в сотнях тысяч.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ознакомились с обращением форварда петербургского СКА Павла Дацюка с просьбой отменить принятый в начале апреля федеральный закон о СНИЛС.

В Кремле отреагировали на обращение хоккеиста Дацюка об отмене СНИЛС

Политика Правительство дополнило ответные меры в отношении Украины Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.

Политика Дума приняла закон, призванный повысить пенсии ветеранам ВОВ Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.

Экономика Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.

Политика 100 самых влиятельных людей года по версии Time Журнал Time огласил ежегодный список 100 самых влиятельных людей года.

Технологии ФАС завела дело на Headhunter, Superjob и Rabota.ru Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело на рекрутинговые сервисы Headhunter, Superjob и Rabota.ru в связи с тем, что они препятствовали поставщикам софта для подбора персонала.

Происшествия Скворцова рассказала о состоянии Дмитрия Быкова Врачи оценивают состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, как стабильно тяжёлое.

Происшествия СК возбудил дело после травли ребенка с ВИЧ Следственный комитет в Новосибирской области возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни семилетнего ребенка из Искитима.

Политика Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает по рейтингам популярности своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на 47 процентов.

Авто Subaru Outback сменил поколение и получил турбомотор Subaru Outback нового поколения лишился шестицилиндрового двигателя, который заменили 2,4-литровой «турбочетверкой», выдающей 264 л. с. и 375 Н·м крутящего момента.

Армия и оружие Ополченец ДНР добился выплаты российской пенсии Военный пенсионер Михаил Заикин добился в Центральном суде Волгограда, чтобы ему была выплачена пенсия и за несколько последних лет, когда он служил в милиции непризнанной ДНР на востоке Украины.

Происшествия Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков Главный редактор информагентства «Росбалт» Николай Ульянов сообщил, что московская редакция полностью прекратила работу из-за обысков, передает «РИА Новости».

Армия и оружие Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.

Политика Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка 8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.

Футбол Футболист «Спартака» Гулиев заявил, что ему стыдно за инцидент с американцем Полузащитник столичного «Спартака» Аяз Гулиев сделал официальное заявление по поводу инцидента с гражданином США на одной из улиц Москвы.

Общество В Минкультуры опровергли сообщения о сборе средств на ремонт Нотр-Дама Ранее некоторые СМИ со ссылкой на главу департамента музеев ведомства Владислава Кононова сообщили о том, что Минкультуры РФ предложит музеям организовать сбор средств на восстановление сгоревшего собора Парижской Богоматери.

Экономика Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.

Авто Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.

Экономика Число приговоров по экономическим статьям в России стало рекордным Фото: IStock За 2018 год в России было вынесено рекордное количество приговоров по экономическим статьям.

Политика Россия запретила ввоз с Украины одежды и обуви Правительство России опубликовало новый перечень запрещенных для ввоза с Украины товаров, передает ТАСС.

Транспорт В Мосгордуме предложили установить алкозамки в автомобилях такси Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил оборудовать такси алкозамками для повышения безопасности пассажиров и участников автомобильного движения.

Политика Медведев: некоторые россияне просто выживают В среду, 17 апреля, премьер Дмитрий Медведев рассказал в Госдуме об итогах работы своего кабинета в 2018 году.

Авто Названы победители World Car Awards 2019 года Британский электромобиль Jaguar I-Pace был удостоен звания "Автомобиль года" на нью-йоркском автомобильном салоне, а также приза в номинации "Самый экологически чистый автомобиль 2019 года" и награды за лучший дизайн.