Политика

В Кремле отреагировали на обращение хоккеиста Дацюка об отмене СНИЛСГазета.Ru 05:40

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ознакомились с обращением форварда петербургского СКА Павла Дацюка с просьбой отменить принятый в начале апреля федеральный закон о СНИЛС.
Читать в источнике
Павел Дацюк
Мотивация любого русского православного человека — беспокоиться за будущее своих детей и близких… Верю, что Путин также беспокоится о своих близких и всём нашем народе. Подобные письма пишут десятки тысяч россиян. Думаю, скоро цифры будут измеряться в сотнях тысяч.
— Павел Дацюк, российский хоккеистМР7.ру 00:54

Подробнее о событии

Дацюк попросил Путина отменить закон о СНИЛС

News.ruвчера в 07:08

Песков прокомментировал обращение Дацюка о реформе пенсионного страхования

URA.Ru05:31

В Кремле отреагировали на обращение хоккеиста Дацюка об отмене закона о СНИЛС

Говорит Москва05:55

Хоккеист Дацюк вместе с тысячами православных просит Путина отменить закон о СНИЛС

Царьградвчера в 08:14

В Кремле прокомментировали просьбу хоккеиста Дацюка отменить новый закон о СНИЛС

Pravda.Ru06:30

«Я православный»: Дацюк обратился к Путину с протестом

Рамблервчера в 02:34

Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС

Ридус16 апреля в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
Гаджеты

Samsung посоветовала не клеить пленку на экран смартфона Galaxy Fold

Обновлено в 07:04
Политика

Правительство дополнило ответные меры в отношении Украины

Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено в 06:52
Политика

Дума приняла закон, призванный повысить пенсии ветеранам ВОВ

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Обновлено в 05:32
Экономика

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Политика

100 самых влиятельных людей года по версии Time

Журнал Time огласил ежегодный список 100 самых влиятельных людей года.
Обновлено вчера в 11:20
Технологии

ФАС завела дело на Headhunter, Superjob и Rabota.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело на рекрутинговые сервисы Headhunter, Superjob и Rabota.ru в связи с тем, что они препятствовали поставщикам софта для подбора персонала.
Обновлено вчера в 14:06
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии Дмитрия Быкова

Врачи оценивают состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, как стабильно тяжёлое.
Обновлено в 06:09
Происшествия

СК возбудил дело после травли ребенка с ВИЧ

Следственный комитет в Новосибирской области возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни семилетнего ребенка из Искитима.
Обновлено в 06:52
Политика

Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает по рейтингам популярности своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на 47 процентов.
Обновлено 16 апреля в 06:25
Авто

Subaru Outback сменил поколение и получил турбомотор

Subaru Outback нового поколения лишился шестицилиндрового двигателя, который заменили 2,4-литровой «турбочетверкой», выдающей 264 л. с. и 375 Н·м крутящего момента.
Обновлено в 03:21
Авто

Китаянка парализовала продажи Mercedes-Benz

Обновлено в 05:35
Армия и оружие

Ополченец ДНР добился выплаты российской пенсии

Военный пенсионер Михаил Заикин добился в Центральном суде Волгограда, чтобы ему была выплачена пенсия и за несколько последних лет, когда он служил в милиции непризнанной ДНР на востоке Украины.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков

Главный редактор информагентства «Росбалт» Николай Ульянов сообщил, что московская редакция полностью прекратила работу из-за обысков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море

Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Политика

Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию

Обновлено в 07:12
Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка

8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Футбол

Футболист «Спартака» Гулиев заявил, что ему стыдно за инцидент с американцем

Полузащитник столичного «Спартака» Аяз Гулиев сделал официальное заявление по поводу инцидента с гражданином США на одной из улиц Москвы.
Обновлено в 06:51
Гаджеты

«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46
Общество

В Минкультуры опровергли сообщения о сборе средств на ремонт Нотр-Дама

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на главу департамента музеев ведомства Владислава Кононова сообщили о том, что Минкультуры РФ предложит музеям организовать сбор средств на восстановление сгоревшего собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 02:12
Религия

Возле собора Нотр-Дам могут построить временный деревянный храм

Обновлено в 06:38
Экономика

Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат

Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.
Обновлено вчера в 19:35
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Экономика

Число приговоров по экономическим статьям в России стало рекордным

Фото: IStock За 2018 год в России было вынесено рекордное количество приговоров по экономическим статьям.
Обновлено в 06:56
Происшествия

За убийство матери и бабушки суд приговорил подростка к тюрьме

Обновлено в 06:19
Политика

Россия запретила ввоз с Украины одежды и обуви

Правительство России опубликовало новый перечень запрещенных для ввоза с Украины товаров, передает ТАСС.
Обновлено в 07:03
Транспорт

В Мосгордуме предложили установить алкозамки в автомобилях такси

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил оборудовать такси алкозамками для повышения безопасности пассажиров и участников автомобильного движения.
Обновлено в 02:39
Политика

Медведев: некоторые россияне просто выживают

В среду, 17 апреля, премьер Дмитрий Медведев рассказал в Госдуме об итогах работы своего кабинета в 2018 году.
Обновлено вчера в 06:08
Авто

Названы победители World Car Awards 2019 года

Британский электромобиль Jaguar I-Pace был удостоен звания "Автомобиль года" на нью-йоркском автомобильном салоне, а также приза в номинации "Самый экологически чистый автомобиль 2019 года" и награды за лучший дизайн.
Обновлено вчера в 20:55
Футбол

Стали известны даты полуфинальных матчей Лиги чемпионов

УЕФА утвердил даты, когда пройдут полуфиналы Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» и «Барселона» проведут первые матчи дома.
Обновлено в 07:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Дацюк
Российский хоккеист
Российский хоккеист, центральный нападающий клуба КХЛ СКА Санкт-Петербург. Олимпийский чемпион 2018, чемпион мира 2012, двукратный обладатель Кубка Стэнли 2002, 2008, обладатель Кубка Гагарина 2017, чемпион России 2005, бронзовый призёр Олимпийских игр 2002. Заслуженный мастер спорта России. С 2001 по 2016 годы выступал за клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз». Входит в число самых результативных российских хоккеистов НХЛ: занимает шестое место по очкам в регулярных чемпионатах, третье - по результативным передачам, пятое место по очкам в плей-офф. В январе 2017 Дацюк был включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное