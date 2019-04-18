Политика
В Кремле отреагировали на обращение хоккеиста Дацюка об отмене СНИЛСГазета.Ru 05:40
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ознакомились с обращением форварда петербургского СКА Павла Дацюка с просьбой отменить принятый в начале апреля федеральный закон о СНИЛС.
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Мотивация любого русского православного человека — беспокоиться за будущее своих детей и близких… Верю, что Путин также беспокоится о своих близких и всём нашем народе. Подобные письма пишут десятки тысяч россиян. Думаю, скоро цифры будут измеряться в сотнях тысяч.
— Павел Дацюк, российский хоккеистМР7.ру 00:54
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Хоккеист Дацюк вместе с тысячами православных просит Путина отменить закон о СНИЛС
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