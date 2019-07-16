Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеровГазета.Ru 05:37

Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве. Песков отметил, что каких-то решений пока не принималось.
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Дмитрий Песков
Что касается методов борьбы с коррупцией, то они постоянно совершенствуются. Этим занимается комиссия при Администрации президента под руководством Антона Вайно.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНевские Новости 05:39
с чего всё началось

«Надо вернуть конфискацию имущества как дополнительный вид наказания»

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Кремль прокомментировал идею конфискации имущества коррупционеров

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Телеканал 360°05:12

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РИА Новости05:48

Бастрыкин предложил сделать конфискацию дополнительным наказанием к сроку

Известиявчера в 17:53
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