Только на реализацию нацпроектов в социальной сфере до 2024 года правительством России предусмотрено свыше 6 трлн рублей.

с чего всё началось

Что касается методов борьбы с коррупцией, то они постоянно совершенствуются. Этим занимается комиссия при Администрации президента под руководством Антона Вайно.

Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве. Песков отметил, что каких-то решений пока не принималось.

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

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