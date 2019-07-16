Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеровГазета.Ru 05:37
Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве. Песков отметил, что каких-то решений пока не принималось.
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Что касается методов борьбы с коррупцией, то они постоянно совершенствуются. Этим занимается комиссия при Администрации президента под руководством Антона Вайно.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНевские Новости 05:39
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Только на реализацию нацпроектов в социальной сфере до 2024 года правительством России предусмотрено свыше 6 трлн рублей.Известиявчера в 17:02
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Политика
В Кремле заявили о подготовке визита Путина в Венгрию
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что визит Владимира Путина в Венгрию в октябре этого года готовится.
Обновлено в 05:29
Политика
В CNN назвали Ассанжа руководителем «вмешательства» в выборы США
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж якобы превратил посольство Эквадора в Лондоне в штаб для вмешательства в выборы президента США в 2016 году, утверждает телеканал CNN со ссылкой на отчеты испанской частной охранной компании Undercover Global, которая следила за Ассанжем.
Обновлено в 00:43
Общество
Минпросвещения проверит выплату учителям денег за ЕГЭ в регионах
Минпросвещения проверит, оплачивалась ли работа учителей на едином государственном экзамене (ЕГЭ) и общем государственном экзамене.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Экономика
Госдума освободила региональных «мусорных» операторов от НДС
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который освобождает региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) от налога на добавленную стоимость (НДС).
Обновлено в 05:57
Общество
Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение
Частичное лунное затмение пройдет в ночь с 16 на 17 июля. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.
Обновлено в 01:34
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS
Эксперты Роскачества назвали лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев с падчерицей навестил пожилую супругу в санатории
Известный шоумен и блогер Гоген Солнцев в Instagram опубликовал снимок своей пожилой супруги Екатерины Терешкович.
Обновлено в 00:19
Здоровье
Священник заразился Эболой в Конго
Обновлено 14 июля в 19:39
ЖКХ
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Кино
Netflix вырезал сцену самоубийства из сериала «13 причин почему»
Обновлено в 02:06
Политика
Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте
Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте.
Обновлено в 05:08
Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане
Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
Обновлено вчера в 22:25
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Спорт
Фигуристка Туктамышева пропустит Олимпиаду в Токио
Фигуристка Елизавета Туктамышева не выступит на Олимпийских играх 2022 года. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Твиттере.
Обновлено в 04:53
Политика
В Киеве пока не планируют назначать посла Украины в России
Замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что Владимир Зеленский в настоящее время не намерен назначать нового посла страны в России.
Обновлено в 05:59
Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
Политика
В СК предложили давать следователям доступ к банковской тайне без суда
Глава СК считает, что необходимость назрела, поскольку еще в период доследственной проверки потенциальные фигуранты дел предпринимают активные действия для сокрытия своих капиталов и имущества.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение
По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
Обновлено в 05:16
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 NFC научился открывать двери
Обновлено в 05:49
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору хлеба
Обновлено в 03:44
Интернет
Фильтр для «состаривания» вернул приложение FaceApp в топ App Store
Приложение FaceApp вернулось на первые места в магазинах App Store и Google Play в России, США и других странах.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой
Минобороны РФ опубликовало видео, демонстрирующее патрулирование стратегическими ракетоносцами Ту-160 ВКС РФ воздушного пространства над Балтийским морем.
Обновлено в 04:36
Экономика
Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на сумму $40 млн
Власти Венесуэлы продали за прошлую неделю золота на сумму $40 млн, несмотря на действующие санкции Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:22