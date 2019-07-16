Только на реализацию нацпроектов в социальной сфере до 2024 года правительством России предусмотрено свыше 6 трлн рублей.

с чего всё началось

Какой-то сформированной позиции по упомянутым вопросам нет. Нужна экспертная проработка. До сих пор никакого обсуждения на этот счет не велось. Каких-либо решений на этот счет не принималось.

Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве. Песков отметил, что каких-то решений пока не принималось.

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

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