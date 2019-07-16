Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеровГазета.Ru 05:37

Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве. Песков отметил, что каких-то решений пока не принималось.
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Дмитрий Песков
Какой-то сформированной позиции по упомянутым вопросам нет. Нужна экспертная проработка. До сих пор никакого обсуждения на этот счет не велось. Каких-либо решений на этот счет не принималось.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИАМО 07:01
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