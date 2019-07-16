Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеровГазета.Ru вчера в 05:37
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве. Песков отметил, что каких-то решений пока не принималось.
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По всем упомянутым вами вопросам какой-либо сформированной позиции нет, она отсутствует. Безусловно, здесь нужна экспертная проработка — это первое. Каких-либо решений на этот счёт не принималось - это второе.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПарламентская газета вчера в 10:06
с чего всё началось
В целях усиления профилактического значения уголовно-правовых мер по возмещению ущерба предлагается вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний в статье 44 Уголовного кодекса РФ как дополнительный вид наказания, с указанием возможности ее применения в санкциях конкретных статей Особенной части Уголовного кодекса РФ по преступлениям коррупционного характера.Известия15 июля в 17:02
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Эксперт отреагировал на идею Бастрыкина конфисковывать имущество у коррупционеров
Телеканал 360°вчера в 05:12
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