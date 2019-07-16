Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеровГазета.Ru вчера в 05:37
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве. Песков отметил, что каких-то решений пока не принималось.
Читать в источнике
Оценить660
По всем упомянутым вами вопросам какой-либо сформированной позиции нет, она отсутствует. Безусловно, здесь нужна экспертная проработка — это первое. Каких-либо решений на этот счёт не принималось - это второе.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПарламентская газета вчера в 10:06
с чего всё началось
В целях усиления профилактического значения уголовно-правовых мер по возмещению ущерба предлагается вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний в статье 44 Уголовного кодекса РФ как дополнительный вид наказания, с указанием возможности ее применения в санкциях конкретных статей Особенной части Уголовного кодекса РФ по преступлениям коррупционного характера.Известия15 июля в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт отреагировал на идею Бастрыкина конфисковывать имущество у коррупционеров
Телеканал 360°вчера в 05:12
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 02:10, Вашингтон
Гаджеты
Apple показала смайлики, которые появятся в новых iPhone
До представления новых iPhone еще есть время, но уже сейчас производитель показал некоторые смайлики, которые будут присутствовать в этих девайсах.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США
Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:30
Наука
Ученые из России изучили метаболические особенности мозга аутистов
Ученые-биологи из России, совместно с коллегами из Германии и США выяснили, чем отличается мозг аутистов и обычных людей, изучив метаболические особенности мозга аутистов.
Обновлено вчера в 16:12
Религия
Крестным ходом в Екатеринбурге прошли 60 тысяч участников
В Екатеринбурге порядка 60 000 человек прошли крестным ходом от Храма-на-крови к монастырю на Ганиной Яме.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
В ООН обеспокоились законом о госязыке на Украине
Резонансный украинский закон о государственном языке во вторник был вынесен на обсуждение Совета Безопасности ООН.
Обновлено вчера в 15:04
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина
Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал заочный арест двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина, следует из официальной базы суда.
Обновлено в 02:04
Футбол
Экс-тренер «Зари» высказался о переезде украинцев в Россию
Бывший главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб поделился мнением о том, что некоторые украинские игроки переезжают в Россию, чтобы выступать в российском чемпионате, передает Xsport.
Обновлено вчера в 23:45
Музыка
Власти Чечни запретили артистам петь на Youtube без разрешения
Обновлено вчера в 10:23
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Гаджеты
Смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки
Новые смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
Армия и оружие
Репетиция Главного военно-морского парада прошла в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге 16 июля прошла репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ.
Обновлено вчера в 03:30
Общество
Восход «кровавой» Луны сняли на видео
Обновлено вчера в 22:31
Технологии
Хакеры в четыре раза чаще атакуют умную электронику
Эксперты вычислили, что умная электроника в четыре раза чаще подвергается атакам хакеров.
Обновлено вчера в 21:37
Финансы
Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке
Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
В США назвали самые быстрые истребители со всего мира
Американское издание We Are The Mighty составило рейтинг из пяти самых быстрых действующих военных летательных аппаратов.
Обновлено вчера в 10:54
Экономика
ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайринг
Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг.
Обновлено вчера в 13:05
Общество
Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам
Львам следует внимательнее подойти к покупкам.
Обновлено 15 июля в 18:00
Политика
ЕС потребовал от России признать вину за крушение МН17
Совет Евросоюза (ЕС) принял декларацию, призывающую российскую сторону взять на себя ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 18:12
Авто
Бренд Maxus представил свой первый кроссовер
Maxus представляет первый кроссовер.
Обновлено в 00:53
Кино
«Игра престолов» получила 32 номинации на «Эмми»
Сериал «Игра престолов» получил рекордные 32 номинации на премию «Эмми», в том числе номинации «Лучший драматический сериал», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
ВЦИОМ: больше двух третей россиян хорошо относятся к Украине
Больше двух третей россиян (68%) хорошо относятся к Украине (12% — очень хорошо), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМа.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца
Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено 15 июля в 14:24
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
«Нымме Калью» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
Эстонский «Нымме Калью» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 12:54