В целях усиления профилактического значения уголовно-правовых мер по возмещению ущерба предлагается вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний в статье 44 Уголовного кодекса РФ как дополнительный вид наказания, с указанием возможности ее применения в санкциях конкретных статей Особенной части Уголовного кодекса РФ по преступлениям коррупционного характера.

с чего всё началось

По всем упомянутым вами вопросам какой-либо сформированной позиции нет, она отсутствует. Безусловно, здесь нужна экспертная проработка — это первое. Каких-либо решений на этот счёт не принималось - это второе.

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве. Песков отметил, что каких-то решений пока не принималось.

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

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