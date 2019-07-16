Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеровГазета.Ru 05:37

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве. Песков отметил, что каких-то решений пока не принималось.
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Дмитрий Песков
По всем упомянутым вами вопросам какой-либо сформированной позиции нет, она отсутствует. Безусловно, здесь нужна экспертная проработка — это первое. Каких-либо решений на этот счёт не принималось - это второе.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПарламентская газета 10:06
с чего всё началось

«Надо вернуть конфискацию имущества как дополнительный вид наказания»

В целях усиления профилактического значения уголовно-правовых мер по возмещению ущерба предлагается вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний в статье 44 Уголовного кодекса РФ как дополнительный вид наказания, с указанием возможности ее применения в санкциях конкретных статей Особенной части Уголовного кодекса РФ по преступлениям коррупционного характера.
Известиявчера в 17:02

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Идею конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле

Газета.Ru13:15

В Кремле оценили идею конфискации имущества у коррупционеров

RT на русском07:45

В СР поддержали идею конфискации имущества коррупционеров

РИА Новости08:34

Кремль оценил идею конфискации имущества коррупционеров

Lenta.ru05:56

Эксперт отреагировал на идею Бастрыкина конфисковывать имущество у коррупционеров

Телеканал 360°05:12

Песков: идея о конфискации имущества коррупционеров нуждается в экспертной проработке

ТАСС05:22

Бастрыкин предложил сделать конфискацию дополнительным наказанием к сроку

Известиявчера в 17:53
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 21:33, Вашингтон
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