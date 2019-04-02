В Кремле отреагировали на данные о кредите на $600 млн для БелоруссииГазета.Ru 05:44

Этот вопрос находится в проработке, мы в свое время сделаем соответствующее заявление на этот счет.

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В Кремле отреагировали на данные о кредите на $600 млн для Белоруссии

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