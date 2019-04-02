Политика
В Кремле отреагировали на данные о кредите на $600 млн для БелоруссииГазета.Ru 05:44
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий после появления данных о том, что российская сторона предоставит Белоруссии кредит в размере $600 млн, предназначенный для погашения текущей задолженности перед Москвой. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Этот вопрос находится в проработке, мы в свое время сделаем соответствующее заявление на этот счет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:19
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