В Кремле отреагировали на данные о кредите на $600 млн для БелоруссииГазета.Ru 05:44

Этот вопрос находится в проработке, мы в свое время сделаем соответствующее заявление на этот счет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий после появления данных о том, что российская сторона предоставит Белоруссии кредит в размере $600 млн, предназначенный для погашения текущей задолженности перед Москвой. Об этом сообщает РИА "Новости".

В Кремле отреагировали на данные о кредите на $600 млн для Белоруссии

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