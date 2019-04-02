Политика

В Кремле отреагировали на данные о кредите на $600 млн для БелоруссииГазета.Ru 05:44

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий после появления данных о том, что российская сторона предоставит Белоруссии кредит в размере $600 млн, предназначенный для погашения текущей задолженности перед Москвой. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Дмитрий Песков
Этот вопрос находится в проработке, мы в свое время сделаем соответствующее заявление на этот счет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:19

Подробнее о событии

Кремль прояснил вопрос с кредитом ради долга для Белоруссии

Lenta.ru05:48

Песков: Вопрос о предоставлении РФ кредита Белоруссии находится в проработке, в свое время будет сделано заявление

Эхо Москвы06:21

Песков: вопрос о предоставлении кредита Белоруссии находится в проработке

ТАСС05:44

Песков заявил о проработке вопроса о выделении Минску кредита на $600 млн

РБК05:40

В Кремле подтвердили проработку вопроса о кредите в $600 млн для Белоруссии

Интерфакс05:36

В Кремле отреагировали на данные о кредите на $600 млн для Белоруссии

Газета.Ru05:44

В Кремле сообщили о проработке вопроса о предоставлении кредита Белоруссии

РИА Новости05:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Политика

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов

Обновлено в 05:37
Общество

Саркофаг с мумиями обнаружили в Египте

Саркофаг эпохи Птолемеев, в котором находилась две мумии, обнаружен в ходе раскопок в Египте.
Обновлено в 05:16
Авто

Buick опубликовал тизер нового Encore и Encore GX

Обновлено в 04:32
Экономика

Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты

Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:12
Общество

Неизвестные продают кинотеатр «Пролетарий» за 550 млн рублей

Объявление о продаже кинотеатра «Пролетарий» появилось на сайте «Юлы» 28 марта. Цена внушительная — 550 млн рублей.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальных домогательствах

Обновлено в 06:33
Общество

Наталья Шилова созналась в постановочном характере «расследования» ФБК

Обновлено в 05:05
Единоборства

В сентябре может провести бой Хабиб Нурмагомедов

О планах провести бой в сентябре рассказал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Обновлено в 05:40
Политика

Нетаньяху встретится с Путиным 4 апреля

Обновлено в 05:24
Общество

Жан-Мишель Кусто 5 апреля посетит «китовую тюрьму» в Приморье

Исследователь океанов Жан-Мишель Кусто, старший сын известного океанографа Жака-Ива Кусто, как ожидается, прибудет в Россию 3 апреля, а 5 апреля посетит "китовую тюрьму" в Приморье, сообщил РИА Новости руководитель общественной организации "Экологическая вахта" Дмитрий Лисицын.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице

Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Обновлено в 05:07
Технологии

Госдума предложила защитить Рунет российским шифрованием

Как проинформировали специализированные издания, комитет по информационной политике Государственной Думы Российской Федерации подготовил законопроект, который предлагает обязать шифровать весь трафик в Рунете с помощью отечественной криптографии.
Обновлено в 01:28
Здоровье

В ГД предложили освободить от пошлин медизделия для личного пользования

Депутат Федот Тумусов ("Справедливая Россия") внес в Госдуму законопроект, предлагающий снять обязательство по уплате таможенных пошлин и налогов при ввозе в Россию незарегистрированных медицинских изделий, которые предназначены исключительно для личного использования конкретным пациентом, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:53
Экономика

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу в России

С 1 апреля в России вступил в силу новый порядок расчета скидки по ОСАГО.
Обновлено вчера в 15:25
Политика

Горсобрание Курска приняло отставку мэра

Депутаты Городского Собрания Курска приняли досрочную отставку мэра Николая Овчарова, занимавшего этот пост свыше десяти лет.
Обновлено в 06:39
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено в 06:38
Происшествия

Саудовская Аравия назначила выплаты детям убитого журналиста Хашогги

Дети убитого журналиста Джамаля Хашогги получили ежемесячные пятизначные выплаты.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали вину

Обновлено в 04:36
Энергетика

НОВАТЭК заключил первые соглашения о поставках газа с «Арктик СПГ-2»

Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

У Алены Водонаевой пропали два дорогостоящих кольца с бриллиантами

У Алены Водонаевой пропали два дорогостоящих кольца с бриллиантами Телеведущая сильно переживает из-за пропажи.
Обновлено в 01:23
Политика

Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России»

В октябре 2018 года начинающая певица Yaxana (Оксана Яковлева), жена муниципального депутата Яковлева, перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Югорске нашли виновных в хранении детского питания в морге

Ответственность за хранение просроченного детского питания в морге возложили на заместителя руководителя югорской больницы и пятерых его подчиненных — их привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщил ТАСС директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.
Обновлено в 05:56
Спорт

Команда Резцовой выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону

Биатлонистки Елизавета Каплина, Анастасия Морозова, Кристина Резцова и Екатерина Мошкова, представляющие на чемпионате России ХМАО-Югру, выиграли женскую эстафету.
Обновлено в 05:51
Экономика

Матвиенко предлагает запретить выдачу микрокредитов под залог жилья

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает законодательно запретить выдачу микрофинансовыми организациями кредитов под залог жилья.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В КБР начальника СИЗО обвинили в попытке изнасилования сотрудницы

Мужчину обвиняют сразу по двум статьям: покушение на изнасилование и превышение должностных полномочий.
Обновлено в 05:36
Спорт

Лазукин заменит Коляду на командном чемпионате мира

Обновлено в 06:01
Армия и оружие

На Урале прошли учения с применением систем залпового огня «Ураган»

Обновлено в 03:51
Футбол

Зидан хочет заполучить Погба в «Реал»

Бывший нападающий мадридского "Реала" Предраг Миятович рассказал о желании главного тренера Зинедина Зидана приобрести у "Манчестер Юнайтед" полузащитника Поля Погба, передаетнттрs: / / www.sovsport.ru /.
Обновлено в 06:31
Общество

В Генпрокуратуре назвали отрасли с наибольшим числом картелей

Большинство картелей в России связано со сферами строительства — 29% и здравоохранения — 16%, заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в программе «Эфир».
Обновлено в 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное