В Кремле отреагировали на билборды Порошенко с ПутинымDiscover24 06:29

Вы знаете, мы выбираем Путина, а украинцы — посмотрим.

В рамках предвыборной компании команда президента Украины Петра Порошенко разместила агитационные плакаты, на которых он изображён совместно с президентом России Владимиром Путиным.

В Кремле отреагировали на билборды Порошенко с Путиным

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