Политика
В Кремле отреагировали на билборды Порошенко с ПутинымDiscover24 06:29
В рамках предвыборной компании команда президента Украины Петра Порошенко разместила агитационные плакаты, на которых он изображён совместно с президентом России Владимиром Путиным.
Читать в источнике
Оценить227
Вы знаете, мы выбираем Путина, а украинцы — посмотрим.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельURA.Ru 05:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:17, Ашберн
Армия и оружие
Сирийская армия пошла в наступление на джихадистов
Обновлено в 06:34
Политика
В Киеве Репина и Чайковского назвали украинскими культурными деятелями
Министр культуры Украины Евгений Нищук причислил Илью Репина и Петра Чайковского к украинским культурным деятелям, сообщает Страна.Ua.
Обновлено в 08:52
Гаджеты
Первый телефон Apple 1993 года показали на видео
Обновлено в 07:01
Политика
Украинская пропагандистка вызвала Скабееву на дебаты
Украинская пропагандистка Соколова вызвала российского журналиста и телеведущую Ольгу Скабееву на дебаты и дала ей 24 часа на размышления.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей
Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
Обновлено в 12:04
Единоборства
Емельяненко ответил хейтерам
Резиновые изделия номер два вы, — сказал Емельяненко. На счету Емельяненко 35 поединков по правилам ММА и 28 побед.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
Армия Хафтара отправила подкрепление на запад Ливии
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Депутаты Госдумы и член Совета Федерации Сергей Аренин внесли в нижнюю палату законопроект об ужесточении наказания за ДТП, случившиеся по вине нетрезвых водителей.
Обновлено в 10:15
Политика
Помпео: США не убедили Европу отказаться от «Северного потока — 2»
Соединённые Штаты не добились успеха в попытках убедить страны Европы не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2», заявил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в конгрессе.
Обновлено в 11:43
Политика
Правительство Украины поддержало увольнение главы Одесской области
Правительство Украины одобрило проект указа президента об увольнении Максима Степанова с должности губернатора Одесской области.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Экономика
Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»
Почему Shell вышла из проекта Royal Dutch Shell сообщила, что решила выйти из проекта "Балтийский СПГ" — завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ленинградской области, который собиралась строить вместе с "Газпромом".
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Девушек-военных при подготовке парада в Москве учат садиться на шпагат
Обновлено в 09:49
Политика
В Эстонии запретили заход парусника «Седов» в Таллин
«Прошлогодний заход в порт Таллина двух российских парусников — „Седов“ и „Мир“ стал настоящим праздником для таллинцев, побывавших с экскурсией на борту обоих судов», — отметили в посольстве России в Эстонии.
Обновлено в 11:05
Игры
Настоящему индейцу: Game Labs показала первый трейлер This Land Is My Land
Украинская студия Game Labs показала игровой процесс своего приключенческого боевика This Land Is My Land.
Обновлено в 09:55
Космос
Жизнь может развиваться прямо сейчас на ближайших экзопланетах
Вся жизнь на Земле сегодня произошла от существ, которые процветали во время сильного ультрафиолетового излучения.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Общество
Сбербанк устранил сбой в работе приложения
Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервисов и банкоматов, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.
Обновлено в 11:30
Политика
Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".
Обновлено в 00:36
Авто
Показаны детали внешности нового Subaru Outback
Компания Subaru показала первое изображение вседорожного универсала Outback следующего поколения.
Обновлено в 10:46
Футбол
Сердар Азмун - про снег в апреле: «Очень жарко»
Реакция футболистов на апрельский снегопад ❄🌨😂 pic.twitter.com/8vjQj6NUso – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 10 апреля 2019 г. Напомним, Азмун перешел в "Зенит" 1 февраля 2019 года.
Обновлено в 11:14
Здоровье
Лучшую поликлинику, отвечающую новым стандартам, выберут в Подмосковье
Принять участие в конкурсе может любая медицинская организация региона, где уже начали внедрять новые правила работы.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова заявила, что у них с Максимом Авериным платонические отношения
В откровенной беседе с ведущим шоу Борисом Корчевниковым звезда сериала «Склифосовский» рассказала, почему решила развестись с Денисом Матросовым, а также призналась, что не планирует вновь идти под венец.
Обновлено в 10:31
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой регулятора.
Обновлено в 07:49
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Экономика
РУСАЛ запланировал разместить облигации на российском рынке
Компания РУСАЛ, один из крупнейших производителей алюминия в мире, намерена вскоре выйти на российский рынок со своими облигациями, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в финансовых кругах.
Обновлено в 12:02
Единоборства
Романова завоевала золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Россиянка Анастасия Романова заняла первое место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 71 килограмма.
Обновлено в 11:52