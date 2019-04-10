Политика

В Кремле отреагировали на билборды Порошенко с ПутинымDiscover24 06:29

В рамках предвыборной компании команда президента Украины Петра Порошенко разместила агитационные плакаты, на которых он изображён совместно с президентом России Владимиром Путиным.
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Дмитрий Песков
Вы знаете, мы выбираем Путина, а украинцы — посмотрим.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельURA.Ru 05:38

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