Политика
В Кремле отреагировали на предвыборные билборды Порошенко с ПутинымРИА Новости 05:31
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина в предвыборной кампании Петра Порошенко.
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Вы знаете, мы выбираем Путина, а украинцы — посмотрим.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельURA.Ru 05:38
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Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге
Взрыв раздался в квартире жилого дома на 14 этаже сегодня утром. Пострадали два человека — мужчина и женщина.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Хилария Болдуин потеряла пятого ребенка
Желаю всем любви.InterMedia напоминает: о своей пятой беременности Хилария сообщила неделей ранее.
Обновлено в 05:33
Наука
Доказано существование новой формы вещества
Ученые Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили, что некоторые металлы при определенных условиях могут находиться в новом агрегатном состоянии, объединяющем твердые и жидкие фазы.
Обновлено вчера в 05:09
Политика
«Роскосмос» назвал условия участия в коалиции
В госкорпорации "Роскосмос" прокомментировали заявление главы NASA Джима Брайденстайна о том, что только США способны создать коалицию для возвращения космонавтов на Луну.
Обновлено в 03:36
Общество
В Архангельске суд оштрафовал участников антимусорного митинга
Октябрьский райсуд Архангельска оштрафовал семерых участников несогласованной акции протеста против строительства полигона «Шиес» в Архангельской области, на котором планируется складировать мусор из Москвы.
Обновлено в 05:54
Политика
Украина расширила санкции против России
Какие именно товары внесли в список, пока не сообщается. В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.
Обновлено в 05:28
Политика
Стадион «Олимпийский» получил заявки Зеленского и Порошенко на дебаты
Стало известно, что стадион НСК «Олимпийский» получил заявки на проведение дебатов от действующего президента Украины Петра Порошенко на 14 апреля и от шоумена Владимира Зеленского на 19 апреля.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы назвали признаки скорого развода
Свадебные фотографы описали случаи на свадьбах, которые, по их мнению, указывали на серьезные проблемы во взаимоотношениях молодоженов.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Дочь Валерии экстренно прооперировали
Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.
Обновлено в 05:17
Политика
Владимир Путин выступит сегодня на арктическом форуме в Петербурге
В Петербурге проходит Международный Арктический форум.
Обновлено вчера в 03:18
Экономика
Губернатор Сергей Морозов получил предупреждение от ФАС
Антимонопольная служба выдала предупреждение Сергею Морозову.
Обновлено в 05:24
Политика
Российские наблюдатели не поедут на второй тур выборов на Украине
Сайт kp.ru писал о том, что 31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов, а вскоре стало известно и о проведении второго "раунда".
Обновлено в 04:29
Политика
Россельхознадзор ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор принял решение запретить ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.
Обновлено в 05:41
Общество
Женщины в роли руководителей лучше мужчин, заявил Медведев
Глава правительства России Дмитрий Медведев убеждён, что женщины в роли руководителей лучше мужчин.
Обновлено в 05:58
Политика
Выборы президента Казахстана пройдут досрочно
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил во вторник в телеобращении, что принял решение провести досрочные президентские выборы 9 июня.
Обновлено вчера в 18:36
Экономика
Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за недолив бензина
Росстандарт и Минпромторг планируют в этом году внести в Госдуму законопроект об оборотных штрафах за недолив бензина на АЗС, сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 05:23
Общество
Россияне перечислили геймерам 11,6 млрд рублей в 2018 году
Геймеры получили в 2018 году 11,6 млрд руб. от россиян, которые перечисляли деньги за игровые артефакты и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр, говорится в исследовании «Яндекс.Кассы» и компании Data Insight, на которое ссылается РБК.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Корпоратив полиции закончился побоищем с гражданскими в Приморье
В Приморье произошло побоище между сотрудниками полиции и простыми жителями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на newsbox24.tv/.Инцидент произошёл в Партизанске.
Обновлено вчера в 02:46
Происшествия
Виновен: бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкарёву огласили приговор
Как итог: Игоря Пушкарёва приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 500 миллионов рублей и лишению возможности занимать должности в ближайшие 10 лет.
Обновлено вчера в 18:39
Футбол
Отец Кварацхелии рассказал об адаптации Хвичи в «Локомотиве»
Бадри Кварацхелия, отец полузащитника "Локомотива" Хвичи Кварацхелии, в интервью "СЭ" рассказал об адаптации игрока в новом клубе.
Обновлено в 04:35
Финансы
Силуанов назвал сроки принятия закона об ослаблении валютного контроля
Законопроект, предполагающий снижение штрафов за нарушения валютного контроля в 20 раз, должен быть принят в весеннюю сессию Госдумы, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на совещании по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», которое он проводит на заводе Samsung в Калужской области, передал корреспондент РБК.
Обновлено в 05:45
Политика
На Украине рассмотрят вопрос увольнения губернатора Одесской области
Кабинет министров Украины по просьбе президента Петра Порошенко на заседании в среду рассмотрит вопрос увольнения главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, заявил во вторник украинский премьер-министр Владимир Гройсман.
Обновлено вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации
Приехавшие на вызов Ксении врачи настаивали на госпитализации, но вдова Марьянова не стала слушать медиков и осталась дома.
Обновлено вчера в 14:00
Здоровье
В Тюмени врач отказалась лечить ребенка из-за дефектов речи
Офтальмолог из Тюмени наотрез отказалась осматривать и лечить трехлетнего ребенка из-за того, что тот плохо говорит.
Обновлено в 04:30
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В детском саду в Петербурге 21 ребенок заразился кишечной инфекцией
В детском саду №53 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 21 ребенок заразился острой кишечной инфекцией.
Обновлено в 02:50
Политика
Глава «Вертолетов России» не исключил использование турецких деталей
"Вертолеты России" готовы использовать турецкие комплектующие для вертолетов российского производства, заявил гендиректор холдинга Андрей Богинский.
Обновлено в 05:41