Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем ПутинаРИА Новости 03:13
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
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Когда кортеж президента уже отъехал от здания университета, к нему бросилась девочка, буквально наткнувшаяся на этот кортеж. Он остановился, и на этот раз помощь пострадавшей оказал сам Владимир Путин, вышедший из машины.
— Андрей Колесников, российский журналистЭхо Москвы - Екатеринбург 04:45
с чего всё началось
Зачем президент летал в Екатеринбург 9 июля президент России Владимир Путин приехал в Екатеринбург, чтобы на пленарном заседании II Глобального саммита по производству и индустриализации порассуждать о пагубности многих альтернативных источников энергии (прежде всего ветряных мельниц) и ответить на оскорбления, донесшиеся из Грузии, с телеканала «Рустави-2».Коммерсантъвчера в 15:44
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История с попавшей под автомобиль кортежа президента екатеринбурженкой оказалась выдумкой московских журналистов
Эхо Москвы - Екатеринбург04:45
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Экономика
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Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
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Nintendo неожиданно анонсировала новую систему в семействе Switch — Nintendo Switch Lite, которая лишится ряда особенностей своего прародителя, однако станет более привлекательной по стоимости.
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Политика
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Политика
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Наука
Афродизиаком в сперме самцы миног привлекают самок к спариванию
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Политика
В Берлине прокомментировали самочувствие Меркель
Ранее у Меркель случился приступ дрожи во время встречи с премьером Финляндии в Берлине.
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Мечты сбываются: Рита Дакота начала ремонт в новой квартире
Дакота активно ведет свой микроблог в соцсети: рассказывает о гастролях, публикует фото дочери, делится новыми песнями.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Электронные паспорта в России появятся через три года
Российские власти будут готовы к введению электронных паспортов в 2022 году, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.
Обновлено вчера в 13:41
Футбол
Тарасов: «„Локомотив“ послал меня»
Обновлено в 07:53
Экономика
МЭР пригрозило госкомпаниям кадровыми изменениями за невыполнение KPI
Министр экономического развития России Максим Орешкин решил ужесточить контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (key performance indicator, KPI) в компаниях, доля участия государства в которых превышает 50%, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Задержан муж сбежавшей с миллионами рублей кассирши
Обновлено в 08:22
Происшествия
ФСБ задержала мужа эксперта фонда Горчакова, обвиняемой в госизмене
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Обновлено в 08:16
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Госдума в среду, 10 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании за создание помех врачам скорой помощи, направляющимся к пациентам, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 20:05
Кино
Умер актер из фильма «Люди в черном» Рип Торн
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие
Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze
Обновлено в 07:48
Происшествия
В Ленинградской области нашли останки 99 красноармейцев
В Ленинградской области обнаружили крупное захоронение красноармейцев, погибших зимой 1940 года во время советско-финской войны.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Политика
«Ростех» и «Ростелеком» договорились о развитии связи 5G в России
Правительство, «Ростех» и «Ростелеком» заключили трехстороннее соглашение о развитии нового поколения беспроводной сети 5G на территории России.
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Общество
Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram
Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей
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Обновлено в 05:08
Политика
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Ранее руководитель ЦАП Алексей Карнаухов обратился в Генпрокуратуру РФ с требованием проверить частные перелеты Игоря Сечина на курорты за счет «Роснефти».
Обновлено в 08:20
Транспорт
«Метро будет возить воздух»: колонка читателя E1.RU, который против второй ветки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге снова активно обсуждается вопрос строительства второй ветки метро.
Обновлено в 07:21
Транспорт
На Бутовской линии метро Москвы произошел второй за час сбой
На Бутовской линии московского метро случился второй раз за сутки приостановили движение поездов, говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена.
Обновлено в 08:24
Политика
На Чернобыльской АЭС вводят в эксплуатацию новую арку над саркофагом
Чернобыльская АЭС 10 июля примет в эксплуатацию новую защиту от предприятия Novarka, которое проектировало и возводило объект над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком станции, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 07:16
Общество
В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной
На Первом канале сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 миллиона.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Как сообщает портал Odessit.ua, в здании Малиновского районного суда Одессы 9 июля бывший одесский губернатор, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили устроил потасовку со сторонниками бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, которого Саакашвили неоднократно обвинял в коррупции.
Обновлено в 02:19