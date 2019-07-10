Политика

В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем ПутинаРИА Новости 03:13

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
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Андрей Колесников
Когда кортеж президента уже отъехал от здания университета, к нему бросилась девочка, буквально наткнувшаяся на этот кортеж. Он остановился, и на этот раз помощь пострадавшей оказал сам Владимир Путин, вышедший из машины.
— Андрей Колесников, российский журналистЭхо Москвы - Екатеринбург 04:45
с чего всё началось

Зачем президент летал в Екатеринбург

Зачем президент летал в Екатеринбург 9 июля президент России Владимир Путин приехал в Екатеринбург, чтобы на пленарном заседании II Глобального саммита по производству и индустриализации порассуждать о пагубности многих альтернативных источников энергии (прежде всего ветряных мельниц) и ответить на оскорбления, донесшиеся из Грузии, с телеканала «Рустави-2».
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В «Коммерсанте» вступились за своего журналиста после истории с кортежем Путина

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Новость о бросившейся под машину президентского кортежа девушки в Екатеринбурге оказалась фейком

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Песков опроверг информацию об инциденте с кортежем президента в Екатеринбурге

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История с попавшей под автомобиль кортежа президента екатеринбурженкой оказалась выдумкой московских журналистов

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Песков назвал причину потери девушкой сознания на встрече с Путиным

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В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина

РИА Новости03:13

Кремль опроверг информацию об инциденте с кортежем Путина

Газета.Ru06:51
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 08:32, Вашингтон
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Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
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Член Совфеда Алексей Пушков предложил запретить въезд в Россию грузинской певице Нино Катамадзе, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.
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Наука

Афродизиаком в сперме самцы миног привлекают самок к спариванию

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Ранее у Меркель случился приступ дрожи во время встречи с премьером Финляндии в Берлине.
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Дакота активно ведет свой микроблог в соцсети: рассказывает о гастролях, публикует фото дочери, делится новыми песнями.
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Общество

Электронные паспорта в России появятся через три года

Российские власти будут готовы к введению электронных паспортов в 2022 году, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.
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Тарасов: «„Локомотив“ послал меня»

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Экономика

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Министр экономического развития России Максим Орешкин решил ужесточить контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (key performance indicator, KPI) в компаниях, доля участия государства в которых превышает 50%, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Задержан муж сбежавшей с миллионами рублей кассирши

Обновлено в 08:22
Происшествия

ФСБ задержала мужа эксперта фонда Горчакова, обвиняемой в госизмене

Зимина является независимым экспертом Клуба друзей Фонда Горчакова. Она была задержана 4 июля прошлого года.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск скорой

Госдума в среду, 10 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании за создание помех врачам скорой помощи, направляющимся к пациентам, пишет «Интерфакс».
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Умер актер из фильма «Люди в черном» Рип Торн

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Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze

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В Ленинградской области нашли останки 99 красноармейцев

В Ленинградской области обнаружили крупное захоронение красноармейцев, погибших зимой 1940 года во время советско-финской войны.
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Происшествия

Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Политика

«Ростех» и «Ростелеком» договорились о развитии связи 5G в России

Правительство, «Ростех» и «Ростелеком» заключили трехстороннее соглашение о развитии нового поколения беспроводной сети 5G на территории России.
Обновлено в 08:20
Общество

Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram

Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей

Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.
Обновлено в 05:08
Политика

Генпрокуратура отказалась проверять полеты Сечина на курорты

Ранее руководитель ЦАП Алексей Карнаухов обратился в Генпрокуратуру РФ с требованием проверить частные перелеты Игоря Сечина на курорты за счет «Роснефти».
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«Метро будет возить воздух»: колонка читателя E1.RU, который против второй ветки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге снова активно обсуждается вопрос строительства второй ветки метро.
Обновлено в 07:21
Транспорт

На Бутовской линии метро Москвы произошел второй за час сбой

На Бутовской линии московского метро случился второй раз за сутки приостановили движение поездов, говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена.
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На Чернобыльской АЭС вводят в эксплуатацию новую арку над саркофагом

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В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной

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Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

Как сообщает портал Odessit.ua, в здании Малиновского районного суда Одессы 9 июля бывший одесский губернатор, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили устроил потасовку со сторонниками бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, которого Саакашвили неоднократно обвинял в коррупции.
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