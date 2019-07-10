Зачем президент летал в Екатеринбург 9 июля президент России Владимир Путин приехал в Екатеринбург, чтобы на пленарном заседании II Глобального саммита по производству и индустриализации порассуждать о пагубности многих альтернативных источников энергии (прежде всего ветряных мельниц) и ответить на оскорбления, донесшиеся из Грузии, с телеканала «Рустави-2».

с чего всё началось

Когда кортеж президента уже отъехал от здания университета, к нему бросилась девочка, буквально наткнувшаяся на этот кортеж. Он остановился, и на этот раз помощь пострадавшей оказал сам Владимир Путин, вышедший из машины.

В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.

В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина

Финансы Профицит платёжного баланса в I полугодии снизился на 4% В I полугодии 2019 года профицит текущего счёта платёжного баланса России снизился на 4% и составил $45,8 млрд.

Происшествия ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.

Общество Польский суд отказался выдать Швеции россиянина, вывезшего своих детей Окружной суд Варшавы постановил не выдавать Швеции российского гражданина Дениса Лисова, который вывез из скандинавской страны трех своих дочерей, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

Наука Учёные рассказали о новом способе эффективного похудения Ученые полагают, что состояние мышц оказывает большое влияние на процесс снижения жировой массы человека.

Армия и оружие В России представлен новый авианосец проекта «Ламантин» Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший авианосец проекта 11 430Э «Ламантин».

Происшествия Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что врачам, возможно, не удастся спасти правую руку девочке.

Общество Чиновники разъяснили порядок межевания дачных участков Согласование местоположения границ земельного участка проводится на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку.

Энергетика Госдума отложила рассмотрение инициативы о сдерживании цен на топливо Госдума отложила до 16 июля решение по поправкам о корректировке механизма, позволяющего регулировать уровень налоговой нагрузки на нефтяные и авиационные компании и сдерживать рост цен на топливо.

Политика Меркель в третий раз затрясло на публике Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Происшествия Адвокат подтвердил прибытие Кокорина и Мамаева в колонию Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, подтвердил информацию об этапировании его клиента, а также футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонию ИК №4 в Белгородской области.

Армия и оружие В Минобороны назвали лучший регион по подготовке призывников к армии Ставропольский край в пятый раз победил в конкурсе министерства обороны РФ на лучшую подготовку призывников к военной службе.

Общество Доренко оштрафовали за парковку через неделю после смерти Журналисту Сергея Доренко пришел штраф ГИБДД за неправильную парковку через неделю после его смерти, сообщает РЕН.

Происшествия В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.

Политика Зеленский выставил с совещания секретаря горсовета Борисполя Президент Украины Владимир Зеленский выставил секретаря городского совета Ярослава Годунков по вопросам развития Киевской области и города Борисполя.

Происшествия Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали 27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.

Экономика Минэкономразвития усилит контроль за KPI в госкомпаниях Министр экономического развития Максим Орешкин поручил ужесточить контроль над выполнением ключевых показателей эффективности (KPI) в компаниях, где доля государства превышает 50 процентов, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Политика NEWSONE требует прекратить давление на канал из-за телемоста с Россией Телеканал NEWSONE потребовал от властей Украины прекратить давление на сотрудников из-за инициативы проведения телемоста с Россией, говорится в заявлении на сайте.

Общество В работе «ВКонтакте» произошел сбой Пользователи со всей России информируют о сбое в социальной сети "ВКонтакте".

Политика Зеленский отменил военный парад в День независимости Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении отменить традиционный ежегодный военный парад, который проходит в честь Дня независимости страны, 24 августа.

Гаджеты Nintendo анонсировала консоль Switch Lite На новой консоли можно будет запустить все игры на Nintendo Switch, поддерживающие портативный режим, однако использование некоторых игр будет ограничено.

Экономика Совфед одобрил поправки в закон о бюджете на 2019 год Как отмечается в сопроводительных документах, закон подготовлен с учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь-апрель 2019 года, а также на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития РФ в 2019 году и уточненного прогноза развития Российской Федерации в 2020 и 2021 годах.

Политика Россия может возобновить авиасообщение с Грузией По информации источника в МИД России, Москва положительно оценила быструю негативную реакцию грузинских властей на матерную брань в адрес российского президента Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2", пишет "Коммерсантъ".