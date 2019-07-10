Зачем президент летал в Екатеринбург 9 июля президент России Владимир Путин приехал в Екатеринбург, чтобы на пленарном заседании II Глобального саммита по производству и индустриализации порассуждать о пагубности многих альтернативных источников энергии (прежде всего ветряных мельниц) и ответить на оскорбления, донесшиеся из Грузии, с телеканала «Рустави-2».

с чего всё началось

Когда кортеж президента уже отъехал от здания университета, к нему бросилась девочка, буквально наткнувшаяся на этот кортеж. Он остановился, и на этот раз помощь пострадавшей оказал сам Владимир Путин, вышедший из машины.

В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.

В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина

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