Политика
В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем ПутинаREGNUM 04:58
По словам представителя Кремля, на встрече со студентами одна из девушек почти упала в обморок после чего президентские врачи ей помогли, и она пришла в себя. «И отдельно президент остановился, чтобы поговорить с горожанами», — сказал Песков.
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Когда кортеж президента уже отъехал от здания университета, к нему бросилась девочка, буквально наткнувшаяся на этот кортеж. Он остановился, и на этот раз помощь пострадавшей оказал сам Владимир Путин, вышедший из машины.
— Андрей Колесников, российский журналистЭхо Москвы - Екатеринбург 04:45
с чего всё началось
Зачем президент летал в Екатеринбург 9 июля президент России Владимир Путин приехал в Екатеринбург, чтобы на пленарном заседании II Глобального саммита по производству и индустриализации порассуждать о пагубности многих альтернативных источников энергии (прежде всего ветряных мельниц) и ответить на оскорбления, донесшиеся из Грузии, с телеканала «Рустави-2».Коммерсантъвчера в 15:44
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История с попавшей под автомобиль кортежа президента екатеринбурженкой оказалась выдумкой московских журналистов
Эхо Москвы - Екатеринбург04:45
Кремль опроверг утку о «девочке, бросившейся под лимузин Путина в Екатеринбурге»
Европейско-Азиатские новости03:33
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Происшествия
Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей
Деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 24 человек
Живыми удалось найти 37 человек, числившихся пропавшими. Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 24 человека.
Обновлено вчера в 11:08
Армия и оружие
Поставки С-400 Турции осуществляются своевременно — Песков
Обновлено вчера в 07:37
Политика
Спикер Рады призвал военных выйти на Крещатик в День независимости
Спикер Верховной рады Андрей Парубий раскритиковал отказ Владимира Зеленского от проведения военного парада на День независимости.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
«Невское ПКБ» представило новый авианосец проекта «Ламантин»
Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представило новейший авианосец проекта 11430Э "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти
Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке
Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Британский самолет-разведчик пролетел над берегами Крыма
Самолет разведки Военно-воздушных сил Великобритании пролетел над черноморским побережьем.
Обновлено вчера в 05:08
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме
Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:56
Космос
Китай к 2025 году запустит еще 100 космических аппаратов
Китай к 2025 году дополнительно выведет на орбиту около 100 спутников.
Обновлено в 04:23
Авто
Прекращается выпуск легендарного «Жука» от Volkswagen
Обновлено в 03:08
Здоровье
Назван средний возраст наркоманов в Псковской области
Средний возраст наркоманов в Псковской области составляет от 20 до 30 лет.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей
Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.
Обновлено в 05:08
Путешествия
Британка отсудила €24 тысячи у туроператора из-за страха полетов
Туристка из Великобритании Линдси Вулли отсудила у туроператора £21,4 тысячи (€24 тысячи), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:06
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено вчера в 08:38
Здоровье
Собянин: строительство первой очереди больницы в Коммунарке будет завершено в течение года
Строительство первой очереди медицинского центра "Новомосковский" – многопрофильной клинической больницы с перинатальным центром в поселке Коммунарка будет завершено в 2019 году.
Обновлено в 05:12
Гаджеты
РБК: Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий
Китайская компания Huawei в последние несколько месяцев обращалась к российским разработчикам с предложением о сотрудничестве, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников на рынке.
Обновлено в 03:59
Экономика
Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России
Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Обновлено в 04:25
Экономика
Проект второй ветки метро в Екатеринбурге оценили в 1 млрд рублей
Проект строительства второй ветки метро в Екатеринбурга будет стоит 1 млрд руб. Об этом сообщил глава города Александр Высокинский в "Екатеринбург-Экспо", где с 8 по 11 июля проходит международная промышленная выставка "Иннопром".
Обновлено в 03:29
Политика
Зеленский за день уволил более 70 глав районных администраций
Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности 71 главу районных государственных администраций в течение минувшего вторника.
Обновлено в 02:12
Общество
«Росконтроль» нашел кишечную палочку в ряде марок вареников
По итогу тестирования вареники брендов «Цезарь», «Братцы вареники», «У Палыча», «Морозко», «От Ильиной» занесены в черный список «Росконтроля», а продукция «Сибирской коллекции» — в список товаров с замечаниями.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Футбол
Полузащитник «Факела» завершил карьеру, но останется работать в клубе
По данным «Матч ТВ», 36-летний полузащитник Александр Дутов завершил карьеру футболиста и продолжит работу в тренерском штабе «Факела».
Обновлено в 05:24
Политика
Венедиктов заявил, что Зеленскому передали письмо от матери Вышинского
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому передали личное письмо от матери руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, содержащегося под стражей в Киеве.
Обновлено в 05:10