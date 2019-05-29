В Кремле определили дату «прямой линии» с ПутинымРБК 05:25

В Кремле определили дату «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным и начали подготовку. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

В Кремле определили дату «прямой линии» с Путиным

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