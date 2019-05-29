Политика
В Кремле определили дату «прямой линии» с ПутинымРБК 05:25
В Кремле определили дату «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным и начали подготовку. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
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Политика
В МИД России вызвали посла Испании
Дипломату сообщили, что слова главы испанского внешнеполитического ведомства «наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией» и также указали на противоречие между его высказыванием и восприятием отношения между двумя странами как дружественных.
Обновлено вчера в 14:12
Политика
Саакашвили сообщил, что Порошенко трижды предлагал ему стать премьером
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что экс-глава Украины Пётр Порошенко несколько раз предлагал ему стать премьер-министром.
Обновлено в 04:08
Общество
Российская заведующая детсадом уволилась из-за видео со стриптизом
В Сургуте заведующая детсадом уволилась после появившегося в сети видео со стриптизом на праздничном представлении.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
Обновлено в 05:04
Космос
В российской капсуле для космического туризма запустят манекен
Компания «КосмоКурс», которая развивает российский частный космический туризм, намерена отправить в полет на ракете с капсулой манекен.
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Ляшко предрек гривне четырехкратное обесценение из-за дефолта
Известный украинский политик Олег Ляшко, возглавляющий в украинском парламенте Радикальную партию, спрогнозировал резкое падение курса национальной валюты, если власти решатся на дефолт.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Названа причина сбоя на Солнцевской линии метро
Обновлено в 05:56
Здоровье
Девушке из Томска удалили полкило волос из желудка
Обновлено в 05:55
Происшествия
«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения
«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05
Политика
Бельгия передала России воевавшего на стороне ИГ в Сирии боевика
Из Бельгии в Россию экстрадирован боевик, который с 2014 года воевал в Сирии на стороне террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 03:32
Политика
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии.
Обновлено вчера в 16:46
Общество
В России почти 275 тыс. детей-сирот стоят в очереди на получение жилья
Проблема с предоставлением жилья детям-сиротам в РФ решается неэффективно, в очереди на получение стоят почти 275 тыс. человек.
Обновлено в 03:48
Общество
Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии
Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Общество
Правительство внесло законопроект о продлении «дачной амнистии»
Правительство внесло в Госдуму свой вариант законопроекта о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года.
Обновлено в 04:51
Космос
«Хаябуса-2» сфотографировала рукотворный кратер на астероиде Рюгу крупным планом
Станция «Хаябуса-2» в ходе неудачной операции снижения в середине мая смогла сфотографировать крупным планом искусственный ударный кратер на астероиде Рюгу.
Обновлено вчера в 17:05
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Транспорт
ГИБДД предлагает увеличивать штрафы за повторное нарушение ПДД
Госавтоинспекция России предлагает повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, которое регистрируют камеры фотофиксации.
Обновлено вчера в 07:53
Экономика
Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов
Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Генпрокуратура заявила о системных проблемах в авиаотрасли РФ
Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что катастрофа самолета SSJ 100 в "Шереметьево" обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли.
Обновлено в 05:59
Происшествия
На экс-заводе Порошенко загорелся корабль
На территории судостроительного предприятия «Ленинская кузница» (переименована в «Кузницу на Рыбацком»), которое ранее принадлежало экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар, сообщило 29 мая информационное агентство «Украинские новости».
Обновлено в 04:43
Экономика
Бедность россиян сочли статистической ошибкой
По данным источника агентства, власти региона обратились в Росстат с просьбой перепроверить данные, указанные в докладе.
Обновлено в 05:05
Авто
В большинстве регионов РФ отмечается рост рынка новых авто
В Подмосковье зафиксирован тоже прирост продаж — (+11,5%). В остальных регионах РФ наметился спад рынка за январь—апрель 2019 года.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Ирак передал Турции 188 детей боевиков ИГ*
Иракские власти передали Турции почти 190 детей боевиков "Исламского государства"*, говорится в полученном РИА Новости заявлении Высшего судебного совета Ирака.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Уволенный из армии мужчина пытался взорвать сослуживцев в Ленобласти
В Ленобласти задержали мужчину, уволенного из армии по компрометирующим обстоятельствам.
Обновлено в 03:00
Политика
Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС
Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
Общество
Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»
Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено 27 мая в 18:51
Политика
Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Мезенцева
Совет Федерации прекратил досрочно в среду полномочия сенатора от Сахалинской области, председателя комитета Совфеда по экономической политике Дмитрия Мезенцева.
Обновлено в 03:29