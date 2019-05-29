Политика
В Кремле определили дату «Прямой линии» с ПутинымЭкономика сегодня 04:43
В настоящее время ведется подготовка к мероприятию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Дата определена, но объявлено о ней будет позднее, заявил Песков. Он уточнил, что «Прямая линия» с Путиным пройдет летом, но не 13 июня.
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Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Чебоксарах во время ЕГЭ умерла школьница
В одной из школ Чебоксар в среду, 29 мая, во время экзамена по математике умерла ученица 11 класса.
Обновлено в 08:56
Культура
Стало известно новое название бывшего ЦДХ
Реконструкция новой части здания начнется в 2022-2023 годах. Здание ЦДХ передали в ведение Третьяковки в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:56
Политика
Зеленский призвал политиков есть шаурму
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Власти непризнанной республики Косово потребуют снятия иммунитета с российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова, получившего травму при задержании косовской полицией.
Обновлено в 09:41
Политика
В ЕС признали переговоры о вступлении Турции в союз тупиковыми
Европейская комиссия считает, что «Турция продолжает отдаляться от Евросоюза», отступая от принципов верховенства права, в связи с чем переговоры о присоединении страны к ЕС являются тупиковыми.
Обновлено в 08:31
Футбол
«Реал» планирует подписать лидера «Аякса»
Один из лидеров голландского "Аякса" Маттейс де Лигт попал под трансферный прицел мадридского "Реала", - утверждает в среду Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль
Пожар возник на корабле на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 07:31
Кино
Крис Хемсворт рассказал об эволюции Тора в «Мстителях»
Американский актер Крис Хемсворт рассказал об изменениях своего персонажа в фильме "Мстители: Финал", об этом сообщает Variety.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Махачкале виновницу ДТП закидали камнями
В пресс-службе МВД по Дагестану сообщили, что возмущенные очевидцы разбили камнями автомобиль виновницы, а также попали в саму автоледи и её супруга - от самосуда их спасли подоспевшие сотрудники полиции.
Обновлено в 08:07
Общество
В Татарстане будут доплачивать сотрудницам, пришедшим на работу в юбке или платье
Обновлено вчера в 16:05
Шоу-бизнес
Жена Александра Цекало опубликовала семейное видео с ним
Дарина Эрвин — 37-летняя жена продюсера Александра Цекало — опубликовала в социальных сетях короткое видео с мужем.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Стрельба произошла около храма в Москве
"По адресу Преображенский Вал, дом № 1 произошел конфликт между гражданами, в ходе которого один из участников выстрелил в оппонента из травматического оружия", – рассказали в ведомстве.
Обновлено в 09:56
Происшествия
В России впервые арестован «вор в законе» по новой статье
В качестве арестованного выступил «вор в законе» Коля Томский, занимавший высшее положение в преступной иерархии и контролировал незаконную деятельность в регионе.
Обновлено вчера в 10:05
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Кино
Джон Сноу из «Игры престолов» лечится от алкоголизма и стресса
Исполнивший роль Джона Сноу в "Игре престолов" актер Кит Харингтон обратился в реабилитационный центр.
Обновлено в 04:12
Общество
Генпрокуратура проведет проверку школ
Генеральная прокуратура до конца 2019 года проверит школы и оценит, как в них соблюдают технику безопасности, нормы питания и какая профилактика нарушений там существует.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 лет колонии
Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
Обновлено в 10:21
Политика
Матвиенко призвала уйти в отставку напавшего на журналиста чиновника
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала уйти в отставку главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на корреспондента "России 24".
Обновлено в 05:25
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства, заявил его полпред в парламенте Руслан Стефанчук.
Обновлено в 08:32
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге
Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.
Обновлено в 07:36
Общество
Мэр якутского города заставил игрока КВН извиниться за шутку
Мэр якутского города Вилюйска Нюргустан Афанасьев добился через суд извинений от игрока КВН за шутку на новогоднем выступлении.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Арестован экс-глава Дальневосточной оперативной таможни
Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Дальневосточной оперативной таможни Павла Фомина.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
Украина прекратила выпуск БТР из европейской стали
Житомирский бронетанковый завод приостановил производство корпусов бронетранспортеров (БТР), так как Министерство обороны Украины не принимает их в эксплуатацию.
Обновлено в 09:23
Футбол
Кэрролл и Насри покинули «Вест Хэм»
Нападающий Энди Кэрролл и полузащитник Самир Насри не будут выступать за лондонский футбольный клуб "Вест Хэм" в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57