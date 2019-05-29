Политика

В Кремле определили дату «Прямой линии» с ПутинымЭкономика сегодня 04:43

В настоящее время ведется подготовка к мероприятию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Дата определена, но объявлено о ней будет позднее, заявил Песков. Он уточнил, что «Прямая линия» с Путиным пройдет летом, но не 13 июня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Кремле определили дату «прямой линии» с Путиным

РБК05:25

«Прямая линия» с Путиным пройдет летом

Газета.Ru03:51

«Прямая линия» с Владимиром Путиным пройдет летом

РИА Новости03:21

Определена дата прямой линии Владимира Путина

URA.Ru03:41

В Кремле определили дату прямой линии Путина. Идет подготовка

ТАСС03:22

Анонсирована прямая линия с Путиным

Lenta.ru03:42

Определен день, когда Путин ответит на вопросы россиян

Общественная электронная газета26 мая в 06:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Чебоксарах во время ЕГЭ умерла школьница

В одной из школ Чебоксар в среду, 29 мая, во время экзамена по математике умерла ученица 11 класса.
Обновлено в 08:56
Культура

Стало известно новое название бывшего ЦДХ

Реконструкция новой части здания начнется в 2022-2023 годах. Здание ЦДХ передали в ведение Третьяковки в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:56
Политика

Зеленский призвал политиков есть шаурму

Обновлено в 09:40
Происшествия

В Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Власти непризнанной республики Косово потребуют снятия иммунитета с российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова, получившего травму при задержании косовской полицией.
Обновлено в 09:41
Политика

В ЕС признали переговоры о вступлении Турции в союз тупиковыми

Европейская комиссия считает, что «Турция продолжает отдаляться от Евросоюза», отступая от принципов верховенства права, в связи с чем переговоры о присоединении страны к ЕС являются тупиковыми.
Обновлено в 08:31
Футбол

«Реал» планирует подписать лидера «Аякса»

Один из лидеров голландского "Аякса" Маттейс де Лигт попал под трансферный прицел мадридского "Реала", - утверждает в среду Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:14
Общество

Незамужних женщин признали самой счастливой категорией общества

Обновлено в 06:49
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль

Пожар возник на корабле на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 07:31
Кино

Крис Хемсворт рассказал об эволюции Тора в «Мстителях»

Американский актер Крис Хемсворт рассказал об изменениях своего персонажа в фильме "Мстители: Финал", об этом сообщает Variety.
Обновлено в 08:48
Происшествия

В Махачкале виновницу ДТП закидали камнями

В пресс-службе МВД по Дагестану сообщили, что возмущенные очевидцы разбили камнями автомобиль виновницы, а также попали в саму автоледи и её супруга - от самосуда их спасли подоспевшие сотрудники полиции.
Обновлено в 08:07
Общество

В Татарстане будут доплачивать сотрудницам, пришедшим на работу в юбке или платье

Обновлено вчера в 16:05
Шоу-бизнес

Жена Александра Цекало опубликовала семейное видео с ним

Дарина Эрвин — 37-летняя жена продюсера Александра Цекало — опубликовала в социальных сетях короткое видео с мужем.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Стрельба произошла около храма в Москве

"По адресу Преображенский Вал, дом № 1 произошел конфликт между гражданами, в ходе которого один из участников выстрелил в оппонента из травматического оружия", – рассказали в ведомстве.
Обновлено в 09:56
Происшествия

В России впервые арестован «вор в законе» по новой статье

В качестве арестованного выступил «вор в законе» Коля Томский, занимавший высшее положение в преступной иерархии и контролировал незаконную деятельность в регионе.
Обновлено вчера в 10:05
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Кино

Джон Сноу из «Игры престолов» лечится от алкоголизма и стресса

Исполнивший роль Джона Сноу в "Игре престолов" актер Кит Харингтон обратился в реабилитационный центр.
Обновлено в 04:12
Общество

Генпрокуратура проведет проверку школ

Генеральная прокуратура до конца 2019 года проверит школы и оценит, как в них соблюдают технику безопасности, нормы питания и какая профилактика нарушений там существует.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 лет колонии

Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
Обновлено в 10:21
Политика

Матвиенко призвала уйти в отставку напавшего на журналиста чиновника

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала уйти в отставку главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на корреспондента "России 24".
Обновлено в 05:25
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства, заявил его полпред в парламенте Руслан Стефанчук.
Обновлено в 08:32
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.
Обновлено в 07:36
Общество

Мэр якутского города заставил игрока КВН извиниться за шутку

Мэр якутского города Вилюйска Нюргустан Афанасьев добился через суд извинений от игрока КВН за шутку на новогоднем выступлении.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Арестован экс-глава Дальневосточной оперативной таможни

Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Дальневосточной оперативной таможни Павла Фомина.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие

Украина прекратила выпуск БТР из европейской стали

Житомирский бронетанковый завод приостановил производство корпусов бронетранспортеров (БТР), так как Министерство обороны Украины не принимает их в эксплуатацию.
Обновлено в 09:23
Футбол

Кэрролл и Насри покинули «Вест Хэм»

Нападающий Энди Кэрролл и полузащитник Самир Насри не будут выступать за лондонский футбольный клуб "Вест Хэм" в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Общество

ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Экономика

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Как работают Яндекс.Новости?
Прямая линия ПутинаБольше новостей по теме
Главное