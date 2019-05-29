Политика

В Кремле определили дату «Прямой линии» с ПутинымЭкономика сегодня 04:43

В настоящее время ведется подготовка к мероприятию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Дата определена, но объявлено о ней будет позднее, заявил Песков. Он уточнил, что «Прямая линия» с Путиным пройдет летом, но не 13 июня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Определена дата прямой линии Владимира Путина

URA.Ru03:41

«Прямая линия» с Путиным пройдет летом

Газета.Ru03:51

Анонсирована прямая линия с Путиным

Lenta.ru03:42

В Кремле определили дату «прямой линии» с Путиным

РБК05:25

В Кремле определили дату прямой линии Путина. Идет подготовка

ТАСС03:22

«Прямая линия» с Владимиром Путиным пройдет летом

РИА Новости03:21

Определен день, когда Путин ответит на вопросы россиян

Общественная электронная газета26 мая в 06:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 09:13, Ашберн
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

Обновлено в 05:04
Здоровье

Врач-онколог: почему всероссийская диспансеризация провалится

Совет Федерации намерен добиваться предоставления россиянам старше 40 лет дополнительного оплачиваемого выходного дня ежегодно для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 05:24
Космос

Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки

Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.
Обновлено в 06:31
Футбол

Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными

Обновлено в 03:31
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Политика

МИД осудил выдворение из Литвы шеф-редактора Sputnik

Россия требует от Литвы прекратить грубые провокации в отношении представителей российских СМИ, выполняющих свою работу, заявили в МИД РФ в связи с выдворением из прибалтийской страны шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.
Обновлено в 08:29
Музыка

Тилль Линдеманн заговорил по-русски в новом клипе Rammstein

Обновлено в 00:49
Происшествия

В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Политика

Зеленский похвастался фото с шаурмой

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в инстаграме фотографию с шаурмой.
Обновлено в 08:32
Политика

В Кремле прокомментировали отставку правительства Австрии

В Кремле следят за ситуацией с отставкой канцлера и правительства Австрии, однако подчёркивают, что это является внутренним делом страны.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Брошенную в московской поликлинике девочку передали бабушке

Обновлено в 06:41
Общество

Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Политика

Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос

Около 80 процентов желудка 16-летней томички занимал ком волос весом в 500 граммов - его успешно удалили врачи городской больницы скорой медицинской помощи №2.
Обновлено в 07:18
Общество

В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ

В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
Политика

Китай лишит США редкоземельных металлов

Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Гаджеты

Опубликованы фото с камеры смартфона Redmi K20

Искатель утечек Мукул Шарма поделился фотографиями, сделанными на камеру представленного вчера смартфона Redmi K20.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Косовский спецназ потерял в сербских районах секретные документы

Спецназ самопровозглашенной республики Косово во время вторжения в сербские муниципалитеты на севере края потерял секретные документы, которые содержали подробную информацию о спецоперации, сообщила газета «Вечерне новости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:39
Политика

Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили получил у украинского консула в Варшаве удостоверение личности для возвращения на Украину, на данный момент он отправляется в аэропорт.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие

К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколения

Первый самолет будет передан Воздушно-космическим силам России в конце этого года.
Обновлено в 02:03
Политика

Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина

Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" - именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Обновлено в 06:24
Происшествия

СК завел дело после смерти в Москве упавшего с кровати младенца

Обновлено в 08:46
Происшествия

Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие

Зеленский нашел повод выйти на связь с Донецком

Как ранее сообщал News Front, восемь украинских боевиков пытались проникнуть натерриторию ДНР с целью осуществления здесь серии диверсий, в том числе и против представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Обновлено в 07:41
Происшествия

За «пьяное» ДТП с жертвами лишат свободы на 15 лет

Аргументируя необходимость ужесточения Уголовного кодекса, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по статистике, по вине пьяных водителей в ДТП ежегодно гибнет свыше четырех тысяч человек.
Обновлено в 08:16
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира

Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено вчера в 17:36
Здоровье

Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе

Обновлено в 07:17
Происшествия

«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения

Обновлено в 05:05
Музыка

Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях

В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено вчера в 13:38
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное