Политика
В Кремле определили дату «Прямой линии» с ПутинымЭкономика сегодня 04:43
В настоящее время ведется подготовка к мероприятию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Дата определена, но объявлено о ней будет позднее, заявил Песков. Он уточнил, что «Прямая линия» с Путиным пройдет летом, но не 13 июня.
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Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
Обновлено в 05:04
Здоровье
Врач-онколог: почему всероссийская диспансеризация провалится
Совет Федерации намерен добиваться предоставления россиянам старше 40 лет дополнительного оплачиваемого выходного дня ежегодно для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 05:24
Космос
Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки
Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.
Обновлено в 06:31
Футбол
Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными
Обновлено в 03:31
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Политика
МИД осудил выдворение из Литвы шеф-редактора Sputnik
Россия требует от Литвы прекратить грубые провокации в отношении представителей российских СМИ, выполняющих свою работу, заявили в МИД РФ в связи с выдворением из прибалтийской страны шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.
Обновлено в 08:29
Музыка
Тилль Линдеманн заговорил по-русски в новом клипе Rammstein
Обновлено в 00:49
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Зеленский похвастался фото с шаурмой
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в инстаграме фотографию с шаурмой.
Обновлено в 08:32
Политика
В Кремле прокомментировали отставку правительства Австрии
В Кремле следят за ситуацией с отставкой канцлера и правительства Австрии, однако подчёркивают, что это является внутренним делом страны.
Обновлено в 03:35
Общество
Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Политика
Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос
Около 80 процентов желудка 16-летней томички занимал ком волос весом в 500 граммов - его успешно удалили врачи городской больницы скорой медицинской помощи №2.
Обновлено в 07:18
Общество
В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ
В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
Политика
Китай лишит США редкоземельных металлов
Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Гаджеты
Опубликованы фото с камеры смартфона Redmi K20
Искатель утечек Мукул Шарма поделился фотографиями, сделанными на камеру представленного вчера смартфона Redmi K20.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Косовский спецназ потерял в сербских районах секретные документы
Спецназ самопровозглашенной республики Косово во время вторжения в сербские муниципалитеты на севере края потерял секретные документы, которые содержали подробную информацию о спецоперации, сообщила газета «Вечерне новости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:39
Политика
Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину
Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили получил у украинского консула в Варшаве удостоверение личности для возвращения на Украину, на данный момент он отправляется в аэропорт.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколения
Первый самолет будет передан Воздушно-космическим силам России в конце этого года.
Обновлено в 02:03
Политика
Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина
Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" - именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Зеленский нашел повод выйти на связь с Донецком
Как ранее сообщал News Front, восемь украинских боевиков пытались проникнуть натерриторию ДНР с целью осуществления здесь серии диверсий, в том числе и против представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Обновлено в 07:41
Происшествия
За «пьяное» ДТП с жертвами лишат свободы на 15 лет
Аргументируя необходимость ужесточения Уголовного кодекса, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по статистике, по вине пьяных водителей в ДТП ежегодно гибнет свыше четырех тысяч человек.
Обновлено в 08:16
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено вчера в 17:36
Здоровье
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено в 07:17
Музыка
Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено вчера в 13:38
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50