В Кремле определили дату «Прямой линии» с ПутинымЭкономика сегодня 04:43

В настоящее время ведется подготовка к мероприятию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Дата определена, но объявлено о ней будет позднее, заявил Песков. Он уточнил, что «Прямая линия» с Путиным пройдет летом, но не 13 июня.

В Кремле определили дату «Прямой линии» с Путиным

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