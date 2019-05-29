Политика

В Кремле определили дату «Прямой линии» с ПутинымЭкономика сегодня 04:43

В настоящее время ведется подготовка к мероприятию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Дата определена, но объявлено о ней будет позднее, заявил Песков. Он уточнил, что «Прямая линия» с Путиным пройдет летом, но не 13 июня.
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В Кремле определили дату «прямой линии» с Путиным

РБК05:25

«Прямая линия» с Путиным пройдет летом

Газета.Ru03:51

Определен день, когда Путин ответит на вопросы россиян

Общественная электронная газета26 мая в 06:05

Определена дата прямой линии Владимира Путина

URA.Ru03:41

В Кремле определили дату прямой линии Путина. Идет подготовка

ТАСС03:22

«Прямая линия» с Владимиром Путиным пройдет летом

РИА Новости03:21

Анонсирована прямая линия с Путиным

Lenta.ru03:42
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Происшествия

Гендиректора ППГХО и депутатов задержали по подозрению в коррупции

По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных предприятий, дал полумиллионную взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников горно-химического объединения.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос

Обновлено в 07:18
Политика

Китай лишит США редкоземельных металлов

Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Политика

Захарова потребовала немецкие СМИ объясниться за скандал с россиянкой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германские СМИ объяснить ситуацию с видео, спровоцировавшем политический скандал в Австрии.
Обновлено в 07:08
Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Энергетика

«Транснефть» прокомментировала слова Силуанова о «косяках» компании

В «Транснефти» прокомментировали слова первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова о том, что государство не должно «платить за косяки» поставщика в ситуации с трубопроводом «Дружба».
Обновлено в 06:15
Происшествия

Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес

Дакота посетовала на ухаживания женатого мужчины

Обновлено в 05:48
Транспорт

Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге

Обновлено в 07:36
Происшествия

В Подмосковье задержали преступную банду во главе с «Циркачом»

Полицейские задержали лидера организованной группы и ее участников, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:23
Общество

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии

Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Политика

Зеленский нанесёт первый зарубежный визит в Брюссель

Новый президент Украины нанесёт первый зарубежный визит в Брюссель.
Обновлено в 06:46
Технологии

В России разработан проект стандарта протокола LoRaWAN для интернета вещей

Разработанный стандарт определяет сетевой протокол и системную архитектуру сети LoRaWAN (Long Range Wide Area Networks), оптимизированные на национальном уровне для мобильных и стационарных конечных устройств с батарейным питанием.
Обновлено в 05:43
Экономика

Из-за убытков закроют в Петербурге завод электроники для боевых ракет

Предприятие производило для Минобороны электронику для боевых ракет и подлодок. Его ликвидация началась еще в начале марта.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов

В Петербурге полиция начала масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов.
Обновлено в 05:10
Транспорт

Госдума выступила против повышения штрафов за повторное нарушение ПДД

С предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации, выступила Госавтоинспекция России.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Татарстане шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой

Обновлено в 06:50
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль

Обновлено в 07:31
Происшествия

СК задержал ученика, напавшего на девочку в саратовской школе

Подросток, ударивший топором 12-летнюю девочку в школе города Вольска Саратовской области, задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в среду областное СУСК.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий прокомментировал для "Известий" заявление военного эксперта Александра Артамонова о возможных провокациях Киева против Крымского моста с использованием американских фрегатов.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Цветаева родила сына

Анастасия Цветаева сообщила поклонникам в соцсетях о том, что стала мамой. У актрисы и ее мужа, бизнесмена Надава Ольгана, родился мальчик.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Во Львове неизвестные взяли штурмом здание горсовета

Во Львове утром 29 мая неизвестные «активисты» выломали дверь городской ратуши, где проходило заседание львовского горсовета, и ворвались внутрь.
Обновлено в 06:23
Гаджеты

Xiaomi представила два флагманских смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro

Компания Xiaomi представила два смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro с выдвижной фронтальной камерой.
Обновлено вчера в 11:39
Общество

Заведующая сургутским детсадом уволилась после «кабаньего» стриптиза

Обновлено в 04:39
Происшествия

Рейс из Челябинска в Анталью задержали из-за поломки самолета

Чартерный рейс WZ 4009 должен был вылететь в 2.20. Однако посадку на самолет A321 перенесли.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

Медовый месяц в разгаре: Каменских в белом бикини позировала для пляжного фото

На пляжном фото девушка позирует в солнцезащитных очках и белом бикини. Примечательно, что на снимке отсутствует муж певицы - Потап.
Обновлено в 06:26
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
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