Политика

В Кремле оправдали силовой разгон протестующих в ЕкатеринбургеМосковский Комсомолец 05:30

«Сценарий всегда оправдан, когда речь идет о провокации» - отметил Песков. Он подчеркнул, что в ходе событий в Екатеринбурге были те, кто вел себя непозволительно, тем самым спровоцировал сотрудников силовых структур. При этом пресс-секретарь все-таки надеется на возобновление мирного диалога.
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В Кремле одобрили действия силовиков у Храма-на-Драме в Екатеринбурге

ТагилСити.ру06:26

Кремль назвал действия полиции на протестах в Екатеринбурге оправданными

РИА Новости07:20

Песков связался с главой РМК. «Много провокаций и ложной информации» на протестах в Екатеринбурге

URA.Ru05:20

В Кремле прокомментировали действия силовиков на акции в Екатеринбурге

RT на русском05:50

«Силовой сценарий всегда оправдан, когда речь идет о провокациях»: Песков — о протестах у Драмы

Екатеринбург Онлайн05:43

В Кремле считают оправданным силовой разгон митингующих за сквер в Екатеринбурге

Znak.com05:33

Кремль назвал оправданными действия силовиков в Екатеринбурге

Ведомости05:57
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 14:30, Ашберн
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:28
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

АвтоВАЗ готовит к старту продаж новый «внедорожный» универсал LADA Granta Cross.
Обновлено в 05:15
Политика

Проводы Порошенко: назначена дата инаугурации Зеленского

Обновлено в 13:49
Экономика

Банк России начал применять метод «тайного покупателя»

Банк России начал применять метод "тайного покупателя" при проверках соблюдения прав потребителей финансовых услуг.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес

«Это большой урок всем нам»: Глюкоза считает, что участники «Голос. Дети» стали пешками в игре взрослых

Обновлено в 10:14
Гаджеты

«Урезанный» флагман Xiaomi Mi 9 SE поступит в продажу в России 23 мая

В России стартуют продажи Xiaomi Mi 9 SE — компактной и более доступной версии флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 с несколько более простым оснащением.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Росавиация запросила у МАК результаты сертификации SSJ-100

Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) документы о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 11:48
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Интернет

Компания ESET предупредила пользователей о новой угрозе в WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET предупредила пользователей о новой фишинговой атаке в WhatsApp.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие

Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения

Более 150 баллистических ракет и ракетоносителей было отслежено российскими подразделениями из космоса за три года, сообщил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.
Обновлено в 13:51
Общество

Минобрнауки предложило отчислять из МГУ за уголовные дела

На портале нормативных актов появился разработанный Минобрнауки документ, предполагающий внесение поправок в устав МГУ имени М.В.Ломоносова.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия

На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей: два человека погибли

Восемь автомобилей столкнулись в Предгорном районе Ставропольского края днём 16 мая, сообщила пресс-служба ГИБДД по краю.
Обновлено в 08:16
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Космос

Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны

Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Политика

Владимир Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как жил в доме без лифта и носил на руках пожилую соседку.
Обновлено в 12:42
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
Обновлено в 13:40
Авто

Ford Focus ST нового поколения сделали универсалом

Американская компания представила на европейский рынок четвертую генерацию Focus ST, при этом новинка получила кузов «универсал».
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Бывшая жена 88-летнего Краско сообщила о беременности

Третья жена российского артиста Ивана Краско — Наталья Вяль призналась в студии программы «На самом деле», что ждет ребенка.
Обновлено в 13:24
Политика

Зеленский попросил международные НR-агентства найти губернаторов для Украины

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский обратился за помощью к международным рекрутинговым агентствам в поиске кандидатур на вакантные посты глав областей.
Обновлено в 13:28
Экономика

Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты

Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Здоровье

Запахи тела, которые нельзя игнорировать, назвали медики

Фруктовый запах изо рта Доктор Роберт Габбей, работающий в Диабетическом центре Джослина при Гарвардском университете, заявил, что игнорировать „фруктовое дыхание“ изо рта ни в коем случае нельзя, так как это говорит о возможном возникновении диабетического кетоацидоза.
Обновлено в 01:04
Общество

Россияне попали в список самых некрасивых наций в мире

Обновлено вчера в 09:07
Политика

США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

Минфин США в рамках закона Магнитского ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 13:55
Общество

Мэр Екатеринбурга заявил о приостановке строительства храма

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что работы по строительству храма на месте сквера остановлены до подведения результатов опроса горожан.
Обновлено в 13:22
Футбол

Ассоциация футбольных лиг выступила против реформы Лиги чемпионов

EPFL выступила против этой реформы, посчитав, что такой формат пойдет на пользу только некоторым богатым клубам Европы, а остальным лигам и командам пойдет в ущерб.
Обновлено в 12:20
Политика

Путина возмутила ситуация с детской «площадкой-фантомом» в Рязани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил проверить обстоятельства строительства объектов в парке Рязани.
Обновлено в 12:01
Футбол

Тренер вратарей будет руководить «Анжи» в матче с «Рубином»

Напомним, КДК РФС дисквалифицировал Адиева на два матча РПЛ за оскорбления в адрес судейской бригады в матче 27-го тура против «Енисея» (1:3). В игре предыдущего тура против «Арсенала» командой руководил тренер Ренат Избулатов.
Обновлено в 13:27
Общество

Экстренное предупреждение от МЧС: в Ярославль придут заморозки

Горожанам стоит быть внимательнее Спасатели предупреждают о резком похолодании в Ярославле.
Обновлено в 13:03
Кино

Вышел первый трейлер «Падения ангела» с Джерардом Батлером

В Сети появился трейлер фильма "Падение ангела".
Обновлено в 13:49
Политика

«Очень похоже на 1938 год»: как Берлин и Париж сделали шаг к снятию санкций с России (Європейська правда, Украина) (Євпропейська правда)

Уже два года подряд «Европейская правда» пишет о том, как Россия шантажирует СЕ финансово (россияне перестали платить взносы в бюджет СЕ) и политически (угрожая выйти из состава организации).
Обновлено в 05:16
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