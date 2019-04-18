Политика

Кремль подтвердил визит Ким Чен Ына в РоссиюФедералПресс 08:28

Президент России Владимир Путин во второй половине апреля проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Но когда конкретно состоится встреча, не говорится.
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Ким Чен Ын в апреле впервые посетит Россию

RT на русском13:04

Кремль назвал сроки встречи Путина и Ким Чен Ына

Газета.Ru07:19

Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию

РИА Новости07:21

Ким Чен Ын приедет в Россию во второй половине апреля

Коммерсантъ07:20

Кремль назвал сроки первой встречи Путина и Ким Чен Ына

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Ким Чен Ын посетит Россию во второй половине апреля

Известия07:53

Ким Чен Ын посетит Россию во второй половине апреля

Говорит Москва07:16
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 15:00, Ашберн
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Обновлено в 06:03
Политика

Путин проведёт переговоры с президентом Эстонии

Сегодня, 18 апреля, президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 00:28
Шоу-бизнес

Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой

Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Энергетика

Total может инвестировать в СПГ-терминалы в Мурманске и на Камчатке

Французская нефтегазовая компания Total намерена купить 10% в перевалочных пунктах сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманске и на Камчатке, строительство которых запланировала компания «НОВАТЭК».
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

Актер Виталий Абдулов познакомился с предполагаемой внебрачной дочерью

Обновлено в 13:43
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено в 05:25
Футбол

Звезды АПЛ объявят бойкот в знак протеста против расизма

Ассоциация профессиональных футболистов (АПФ) призвала игроков, выступающих в Англии, устроить бойкот социальных сетей Твиттера, Фейсбука и Инстаграма на сутки в знак протеста против расистских оскорблений.
Обновлено в 14:45
Политика

Порошенко созвал совещание СНБО из-за ситуации с «ПриватБанком»

Президент Украины Пётр Порошенко созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны в связи с рисками и угрозами вокруг ситуации с «ПриватБанком».
Обновлено в 13:20
Политика

В США опубликовали доклад Мюллера

Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.
Обновлено в 12:30
Кино

Бран Старк из «Игры престолов» раскрыл секрет своего жуткого взгляда

Обновлено в 13:28
Происшествия

Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 14:24
Происшествия

В Египте сошел с рельсов пассажирский поезд, сообщили СМИ

Обновлено в 13:54
Авто

Jaguar I-Pace назвали «Автомобилем года 2019»

Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия

Ключевой свидетель по делу Кокорина и Мамаева не выходит на связь

Александра Поздникавене, являющаяся ключевым свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, не выходит на связь с прокурором для дачи показаний в суде.
Обновлено в 12:47
Футбол

Алексей Миранчук: «„Локомотив“ хочет попасть в Лигу чемпионов»

Стараемся уделять этому время, что дает свои плоды, - сказал Антон Миранчук в интервью клубной пресс-службе.
Обновлено в 09:27
Политика

Зеленский представил свою команду в эфире телеканала Коломойского

Как отмечается, он сделал это в эфире политического шоу на канале олигарха Игоря Коломойского "1+1".
Обновлено в 14:35
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей

Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Футбол

Генеральный директор РФС Алаев награжден орденом Дружбы

Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев награжден орденом Дружбы, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 12:46
Общество

Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального

В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено в 11:03
Здоровье

Диетолог рассказала о пользе и вреде кефира

Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, кому и в каком количестве необходимо употреблять кефир.
Обновлено в 07:22
Политика

Савченко назвала фаворита на украинских выборах

Депутат Верховной рады Надежда Савченко намекнула, что во втором туре президентских выборов на Украине будет поддерживать Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Испугавшиеся пассажиры самолета во Внуково сбежали из салона на крыло

Во Внуково во время буксировки самолета Москва – Махачкала авиакомпании UTair перед взлетом произошел выброс пламени из двигателя, который напугал пассажиров; видео инцидента опубликовано в соцсетях.
Обновлено вчера в 11:06
Общество

Самолет с Быковым вылетел из Уфы в Москву

Самолет, который доставит писателя и публициста Дмитрия Быкова на лечение в клинику Москвы, вылетел из аэропорта Уфы, сообщил ТАСС в четверг источник в медицинских кругах Башкирии.
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес

На вдову Марьянова подали в суд

На Ксению Бик подал в суд загадочный однофамилец. Вдова Дмитрия Марьянова выступит ответчиком в деле о наследстве актера.
Обновлено в 03:04
Политика

Бывший президент РЖД победил на конкурсе грантов для политологов

На конкурс принимались заявки, касающиеся развития партийно-политической системы России, повышения эффективности современных государственных систем, новых коммуникативных технологий в общественно-политических процессах.
Обновлено в 14:07
Общество

Опрос показал, сколько россиян хотели бы жить в эпоху Сталина

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, что в эпоху Иосифа Сталина хотели бы жить лишь пять процентов россиян.
Обновлено в 10:44
Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Здоровье

Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком

Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Наука

Ученые уверены, что собаки полезны для здоровья хозяев

Обновлено в 14:19
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