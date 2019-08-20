Политика

В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и ПутинаГазета.Ru 07:16

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА "Новости".
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