Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА "Новости".

В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и Путина

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