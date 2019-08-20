Политика
В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и ПутинаГазета.Ru 07:16
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика
Премьер-министр Италии объявил об отставке
В мае прошлого года лидер «Движения пяти звезд» Луиджи Ди Майо выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру Конте, преподававшего тогда право во Флорентийском университете, а на следующий день президент Италии Серджо Маттарелла поручил ему сформировать кабинет.
Обновлено в 10:11
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Технологии
Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании
Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью.
Обновлено в 07:20
Экономика
Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото
Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Челябинске скончалась одна из пострадавших при ДТП с микроавтобусом
Семнадцатилетняя девушка, пострадавшая после столкновения мусоровоза и микроавтобуса с пассажирами ночью во вторник в Челябинске, умерла в больнице, в лечебных учреждениях остаются еще пять пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 09:41
Религия
РПЦ просит передать ей на сто лет собор Архангела Михаила в Ломоносове
Во вторник, 20 августа, стало известно, что православная организация «Приход собора Архангела Михаила в Ломоносове» обратилась к властям Петербурга с просьбой передать ей одноимённый храм в безвозмездное пользование сроком на сто лет.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
На севере Синайского полуострова уничтожили 11 террористов
Египетские силовики ликвидировали 11 террористов на севере Синайского полуострова, об этом во вторник сообщило МВД страны.
Обновлено в 12:23
Экономика
Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 года
Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года.
Обновлено в 10:48
Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Общество
Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле
Обновлено в 08:08
Происшествия
В оренбургском кафе ликвидировано открытое горение
Открытое горение в кафе и офисном здании на улице Восточной в Оренбурге ликвидировано.
Обновлено в 11:53
Музыка
Назарбаев снял клип на собственную песню
Пресс-служба первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликовала во вторник видеозапись, на которой он исполняет песню собственного сочинения, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой
Обновлено вчера в 18:12
Футбол
Перенесший инфаркт Касильяс может вернуться на поле в декабре
Голкипер португальского "Порту" Икер Касильяс может вернуться на поле в конце 2019 года.
Обновлено в 08:13
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено в 10:23
Политика
Кремль назвал абсурдом «радиоактивное облако» над Северодвинском
Власти работают над устранением любой опасности для россиян в связи со взрывом на военном полигоне под Северодвинском, а разговоры о радиоактивном облаке абсурдны.
Обновлено в 09:13
Космос
Миссия в Европу: фототехника снимет жидкий океан на спутнике Юпитера
Научная миссия Europa Clipper по исследованию шестого спутника Юпитера Европы подтверждена.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Экономика
Россия обошла Венесуэлу по поставкам нефти в США
В результате Россия с марта опередила Венесуэлу по объемам поставок в США и вышла на восьмое место в списке крупнейших поставщиков.
Обновлено в 10:24
Общество
Уфа заняла сотое место в рейтинге самых тихих городов России
Обновлено вчера в 03:31
Происшествия
В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами
В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами, сообщает газета Correio Braziliense.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Обновлено в 12:26
Политика
В Израиле объяснились за оскорбившую украинцев жену Нетаньяху
Протокол визита на Украину премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху не предполагал активного участия его супруги Сары в церемонии встречи.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Украинские силовики отрезали голову сослуживцу, заявили в ДНР
Трое украинских силовиков отрезали голову сослуживцу.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались
Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались после 6 лет отношений. Об этом сообщает журнал People.
Обновлено вчера в 23:21
Наука
У гималайского Озера Скелетов нашли европейские кости
Обновлено в 11:00