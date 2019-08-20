Политика
В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и ПутинаГазета.Ru 07:16
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Пока нет никаких наметок по возможной встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.РИА Новости07:04
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