Политика

В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и ПутинаГазета.Ru 07:16

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским

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