Политика
В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и ПутинаГазета.Ru 07:16
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество
Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле
Обновлено в 08:08
Общество
Рособрнадзор не намерен запрещать использовать телефоны в школах
Рекомендации, касающиеся использования мобильных телефонов в школах, не предполагают запрета на гаджеты.
Обновлено в 07:51
Политика
Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста
Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Тульской области задержали водителя, сбившего паралимпийцев
Полицейские задержали водителя, сбившего в понедельник вечером в Тульской области трех инвалидов, которые передвигались на колясках, сообщает во вторник управление МВД по региону.
Обновлено в 10:42
Экономика
Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 года
Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года.
Обновлено в 10:48
Политика
Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
«Спартак» переиграл ЦСКА в дерби благодаря дублю Жиго
Во встрече 6-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" в столичном дерби обыграл на своём поле ЦСКА со счётом 2:1. Счёт открыл на 59-й минуте защитник хозяев Самуэль Жиго, отличившийся точным ударом головой после навеса Андре Шюррле.
Обновлено в 01:20
Футбол
Егоров заявил, что гол «Зенита» в ворота «Ахмата» был отменен ошибочно
Глава департамента и судейства РФС Александр Егоров рассказал об ошибочной отмене гола «Зенита» в ворота «Ахмата» в матче чемпионата России.
Обновлено в 10:03
Политика
Путин рассказал о желаемых результатах встреч «нормандского формата»
Президент России Владимир Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка
В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.
Обновлено в 05:57
Политика
Путин впервые прокомментировал акции протеста в России
Во время своего рабочего визита во Францию, президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, впервые прокомментировал акции протеста, которые проходили в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму, недопущенных до выборов по тем или иным причинам.
Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие
Лавров заявил, что Россия готова подавить вылазки боевиков в Идлибе
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и их действия будут жестоко подавляться, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Илью Яшина арестовали четвертый раз подряд
Обновлено в 07:14
Политика
Профсоюз «Учитель» отказался работать в избиркомах на выборах в Мосгордуму
Профсоюз «Учитель» призвал российских педагогов отказаться от работы в избирательных комиссиях на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 09:58
Футбол
Сутормин обошёлся «Зениту» и «Рубину» в 50 тыс. рублей
Футбольные клубы «Зенит» (Санкт-Петербург) и казанский «Рубин» потратили на покупку полузащитника Алексея Сутормина 50 тыс. рублей.
Обновлено в 06:50
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие
Лавров прокомментировал испытания США запрещённой ДРСМД ракеты
США готовились к испытаниям новой крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении задолго до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 10:36
Политика
С чем связаны заявления Трампа о возможной покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в его администрации действительно обсуждался вопрос приобретения Гренландии.
Обновлено в 03:18
Политика
Олег Буров избран новым мэром Риги
Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.
Обновлено вчера в 15:28
Армия и оружие
Неизвестные убили 10 военных в Буркина-Фасо
На севере Буркина-Фасо экстремисты убили по меньшей мере 10 солдат.
Обновлено в 09:21
Происшествия
СК завершил расследование против ряда участников незаконных акций в Москве
Завершено расследование уголовных дел в отношении четырех участников несанкционированных акций в Москве, а также против блогера Владислава Синицы, разместившего скандальный пост в Twitter.
Обновлено в 10:13
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено вчера в 23:33
Игры
Sony купила разработчика игры про человека-паука
Компания Sony объявила в своем Twitter-аккаунте о покупке разработчика игр о человеке-пауке @InsomniacGames, который войдет в подразделение Sony SIE Worldwide Studios.
Обновлено в 02:07
Политика
Лукашенко назвал главные достижения белорусских властей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по вопросу качества работы правоохранительных органов назвал главные заслуги властей страны.
Обновлено в 08:20
Космос
Как инопланетяне видят Землю в телескопы
Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).
Обновлено вчера в 05:35
Энергетика
Украина закупила в Колумбии более 300 тыс. тонн угля
Обновлено в 08:23