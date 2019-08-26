Политика
REGNUMВ Кремле оценили возможность возвращения России в G8
Россия не отвергает разные форматы общения с другими странами, включая G8, однако навязывать своё участие никому не будет. Об этом заявил 26 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею главы США Дональда Трампа о возвращении формата «Большой восьмерки».
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
РИА Новости 24 августа в 20:21
Политика
Трюдо выступил против возвращения России в G8
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что действия России на Украине не позволяют ей стать полноправным партнером G7.
Известия 16:04
Армия и оружие
Народная дипломатия в действии: ветераны АТО и ополченцы ЛДНР встретились на российском телеканале
На самом деле беседа ветеранов АТО и бывших ополченцев ЛДНР проходила в привычных границах.
Украина.ру 11:15
Политика
Ходорковский пытается помешать Навальному
Михаил Ходорковский пытается помешать Алексею Навальному провести «умное голосование».
Независимая газета вчера в 12:35
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере Жоау Мариу
«Железнодорожники» договорились с миланским клубом об аренде 26-летнего футболиста с правом выкупа за 18 миллионов евро.
Soccer.ru 13:26
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц
Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.
РИА Новости 11:01
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.
Известия 10:46
Армия и оружие
Ан-124 «Руслан» после модернизации станет «российским»
К концу года "Ильюшин" представит проект модернизированного Ан-124 "Руслан" с российскими комплектующими, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Интерфакс 03:31
Происшествия
В Рождественском женском монастыре в Москве произошёл пожар
Пожар в Рождественском женском монастыре постройки XIV века в центре Москвы локализован на площади 400 квадратных метров.
RT на русском 13:12
Футбол
Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей
Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
Газета.Ru 14:56
Теннис
Даниил Медведев вышел во второй круг US Open
Интерфакс-Спорт 14:45
Политика
Медведев высказался о переходе на четырехдневную рабочую неделю
Председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Мойка78 23 августа в 16:59
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
RT на русском 05:25
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки из России
RT на русском 15:14
Экономика
Орешкин назвал восемь мер для ускорения экономического роста
Минэкономразвития разработало дополнительные меры по повышению потенциала экономического роста, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
Интерфакс 14:25
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Космос
«Роскосмос» запатентовал «броню» для спутников
Life.ru 24 августа в 21:33
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Общество
Минсельхоз планирует забрать у предпринимателей неиспользуемые земли
Минсельхоз России планирует ввести в оборот 4,8 млн га земель сельскохозяйственного назначения до 2024 года.
Накануне.Ru 01:58
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Армия и оружие
Корабли ЧФ присоединились к учениям ЮВО
RT на русском 05:31
Технологии
В России создали пассажирский самолет с просторным салоном
Гвоздем программы авиасалона МАКС-2019, который открывается 27 августа в подмосковном Жуковском, станет новый среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21 — он будет представлен в трех опытных образцах, задействованных в летных испытаниях.
Инфо24 14:46
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у бывшего главы государства Барака Обамы была возможность остановить присоединение Крыма к России.
News.ru 11:43
Музыка
Сюткин пообещал участникам «Голоса» прятать их недостатки
Музыкант Валерий Сюткин, впервые вошедший в жюри телевизионного шоу "Голос", пообещал помочь участникам раскрыть их сильные стороны, научить трудиться и выявить уникальность.
РИА Новости 10:50
Энергетика
Розничные цены на бензин в России в июле выросли на 0,2%
С начала года розничные цены на топливо возросли на 1,6%, тогда как цены производителей сократились на 5,6%. Потребительские цены на бензин в июле в среднем по России превышали цены производителей в 2,1 раза (в июле 2018 года - в 1,9 раза).
ТАСС 09:06
Культура
Участники «Тавриды-Арт» получили гранты на 87 млн рублей
Участники творческого фестиваля в Крыму «Таврида-Арт» получили гранты, сумма которых составила 86 млн 937 тысяч рублей.
ПолитРоссия 10:28