Политика

В Кремле обозначили позицию по возвращению России в G8RT на русском 06:20

Для России возвращение к формату G8 не является самоцелью, страна не намерена навязывать своё участие. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя идею присоединения России к G7.
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Подробнее о событии

Песков: Россия не собирается навязываться G7

Взгляд.ру06:16

В Кремле не считают возможным возвращение к «Большой восьмерке» без консенсуса стран G7

ТАСС06:50

В Кремле обозначили позицию по возвращению России в G8

RT на русском06:20

Кремль оценил возможность возвращения в G8 по приглашению Трампа

Российская газета06:23

В Кремле отреагировали на призыв Трампа вернуть Россию в G7

Московский Комсомолец06:22

В Кремле оценили данные СМИ о ссоре Трампа с лидерами G7 из-за России

Известия06:30

Кремль отреагировал на предложение Трампа по G8

Lenta.ru06:09
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
Армия и оружие

Россия ответит на испытание ракеты США, заявили в Кремле

Россия даст ответ на испытания США ракеты средней дальности.
Обновлено в 06:35
Экономика

Владелец «Кириешек» планирует открыть сервис доставки

Производитель кондитерских изделий и снеков «КДВ Групп» (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки») намерен запустить в России сервис экспресс-доставки грузов.
Обновлено в 02:54
Политика

Лавров: Контакты в нормандском формате зависят от украинской стороны

Подведение переговоров в нормандском формате станет возможным только после того, как на Украине будет сформировано новое правительство, которое выработает собственную позицию в отношении Минских договоренностей.
Обновлено в 06:52
Экономика

Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Общество

Ещё одну пару москвичей хотят лишить родительских прав из-за митинга

Иск о лишении родительских прав москвичей Петра и Елены Хомских подан в суд Никулинским районным прокурором.
Обновлено в 06:05
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Общество

Покрас Лампас отложил визит в Екатеринбург из-за протеста верующих

Стрит-арт-художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) отложил поездку в Екатеринбург, во время которой он должен был восстанавливать свою испорченную работу, из-за протеста верующих.
Обновлено в 01:23
Происшествия

Взрыв прогремел в жилом доме в Находке

Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56
Общество

Мэр Киселевска пожаловался в прокуратуру на журналистку за встречи с жителями без согласования

Мэр Киселевска Кемеровской области Максим Шкарабейников пожаловался в прокуратуру на редактора издания «Новости Киселевска» из-за ее общения с жителями без согласования властей.
Обновлено в 06:35
Политика

Вступил в силу новый пакет санкций США против России

Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:12
Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Общество

Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин

В 2019 году на 1 тыс. мужчин приходится 1154 женщины. К 2036 году это соотношение составит 1 тыс. к 1128.
Обновлено в 02:04
Футбол

«Динамо» хочет приобрести Джованни Симеоне

Обновлено в 06:11
Происшествия

Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную

Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки

Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко

Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.
Обновлено в 06:14
Финансы

Доллар и евро снизились к рублю на открытии торгов

В свою очередь, евро в понедельник на открытии стал дешевле на восемь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 73,43 рубля.
Обновлено в 04:54
Футбол

ФИФА планирует заменить боковых арбитров на роботов

Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) рассматривает вариант замены лайнсменов на роботов.
Обновлено в 06:01
Общество

Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября

Обновлено в 03:04
Политика

The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Президент США Дональд Трамп высказался за возвращение России в G8 в ходе встречи с лидерами стран «Большой семёрки» в Биаррице.
Обновлено вчера в 19:27
Авто

Среднемоторный суперкар Cadillac представили на рендерах

Дизайнер представил суперкар Cadillac со очень широкой радиаторной решетки с тонкими светодиодными фонарями в верхних углах, придавая машине футуристичный вид.
Обновлено в 03:44
Футбол

Черчесов определился с составом на матчи с Шотландией и Казахстаном

Обновлено в 06:24
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Авто

Новый Toyota Land Cruiser 300 рассекретили на страницах журнала

Kurdistan Automotive Blog опубликовал сканированные изображения журнала, в котором были представлены рендеры нового поколения Toyota Land Cruiser.
Обновлено в 03:21
Политика

Предательство Макрона рассорило G7

Межуев указал на то, что совсем недавно Макрон публиковал посты на русском языке в Facebook, признавался в любви к русской культуре и выступал за скорейшее возвращение РФ в состав G7.
Обновлено в 05:28
Наука

Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль

Рацион, где присутствует жареная в масле еда, увеличивает размер опухоли в два раза, - пояснили исследователи.
Обновлено в 00:42
Политика

Песков заявил о внимании к ситуации с увольнением хирургов на Урале

Администрация президента держит на контроле ситуацию с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Названы причины ДТП, в котором погиб актер и режиссер Игорь Хомский

Стали известны предварительные причины страшного ДТП, в котором 25 августа погиб 42-летний российский режиссер, актер и сценарист Игорь Хомский.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В Подмосковье двухлетний ребенок погиб от удара током

Обновлено в 04:57
Происшествия

Двух российских пограничников задержали в Литве

В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
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