Политика
В Кремле обозначили позицию по возвращению России в G8RT на русском 06:20
Для России возвращение к формату G8 не является самоцелью, страна не намерена навязывать своё участие. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя идею присоединения России к G7.
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Армия и оружие
Россия ответит на испытание ракеты США, заявили в Кремле
Россия даст ответ на испытания США ракеты средней дальности.
Обновлено в 06:35
Экономика
Владелец «Кириешек» планирует открыть сервис доставки
Производитель кондитерских изделий и снеков «КДВ Групп» (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки») намерен запустить в России сервис экспресс-доставки грузов.
Обновлено в 02:54
Политика
Лавров: Контакты в нормандском формате зависят от украинской стороны
Подведение переговоров в нормандском формате станет возможным только после того, как на Украине будет сформировано новое правительство, которое выработает собственную позицию в отношении Минских договоренностей.
Обновлено в 06:52
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Общество
Ещё одну пару москвичей хотят лишить родительских прав из-за митинга
Иск о лишении родительских прав москвичей Петра и Елены Хомских подан в суд Никулинским районным прокурором.
Обновлено в 06:05
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Общество
Покрас Лампас отложил визит в Екатеринбург из-за протеста верующих
Стрит-арт-художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) отложил поездку в Екатеринбург, во время которой он должен был восстанавливать свою испорченную работу, из-за протеста верующих.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Находке
Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56
Общество
Мэр Киселевска пожаловался в прокуратуру на журналистку за встречи с жителями без согласования
Мэр Киселевска Кемеровской области Максим Шкарабейников пожаловался в прокуратуру на редактора издания «Новости Киселевска» из-за ее общения с жителями без согласования властей.
Обновлено в 06:35
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США против России
Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:12
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
В 2019 году на 1 тыс. мужчин приходится 1154 женщины. К 2036 году это соотношение составит 1 тыс. к 1128.
Обновлено в 02:04
Футбол
«Динамо» хочет приобрести Джованни Симеоне
Обновлено в 06:11
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки
Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко
Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.
Обновлено в 06:14
Финансы
Доллар и евро снизились к рублю на открытии торгов
В свою очередь, евро в понедельник на открытии стал дешевле на восемь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 73,43 рубля.
Обновлено в 04:54
Футбол
ФИФА планирует заменить боковых арбитров на роботов
Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) рассматривает вариант замены лайнсменов на роботов.
Обновлено в 06:01
Общество
Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября
Обновлено в 03:04
Политика
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп высказался за возвращение России в G8 в ходе встречи с лидерами стран «Большой семёрки» в Биаррице.
Обновлено вчера в 19:27
Авто
Среднемоторный суперкар Cadillac представили на рендерах
Дизайнер представил суперкар Cadillac со очень широкой радиаторной решетки с тонкими светодиодными фонарями в верхних углах, придавая машине футуристичный вид.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Авто
Новый Toyota Land Cruiser 300 рассекретили на страницах журнала
Kurdistan Automotive Blog опубликовал сканированные изображения журнала, в котором были представлены рендеры нового поколения Toyota Land Cruiser.
Обновлено в 03:21
Политика
Предательство Макрона рассорило G7
Межуев указал на то, что совсем недавно Макрон публиковал посты на русском языке в Facebook, признавался в любви к русской культуре и выступал за скорейшее возвращение РФ в состав G7.
Обновлено в 05:28
Наука
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль
Рацион, где присутствует жареная в масле еда, увеличивает размер опухоли в два раза, - пояснили исследователи.
Обновлено в 00:42
Политика
Песков заявил о внимании к ситуации с увольнением хирургов на Урале
Администрация президента держит на контроле ситуацию с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Названы причины ДТП, в котором погиб актер и режиссер Игорь Хомский
Стали известны предварительные причины страшного ДТП, в котором 25 августа погиб 42-летний российский режиссер, актер и сценарист Игорь Хомский.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Подмосковье двухлетний ребенок погиб от удара током
Обновлено в 04:57
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15