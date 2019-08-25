Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал: если будет, то мы обязательно рассмотрим.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если приглашение российского лидера Владимира Путина на саммит G7 в США поступит, то оно будет рассмотрено. «Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал: если будет, то мы обязательно рассмотрим», — цитирует РИА Новости Пескова.

В Кремле оценили возможность приглашения Путина на G7 в США

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