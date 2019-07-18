Политика
В Кремле оценили возможность личной встречи Путина и ЗеленскогоREGNUM 06:49
Возможность личной встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского в настоящий момент не обсуждается. Об этом 18 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет, пока об этом речи не идёт», — сказал Песков.
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Нет, пока об этом речи не идет. И давайте согласимся, пока важно дождаться, когда на Украине пройдут выборы, когда без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru 05:55
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