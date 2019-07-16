Политика
В Кремле оценили сообщения о подготовке кампании по дезинформацииRT на русском 05:32
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении российского президента Владимира Путина и о руководстве Министерства обороны России.
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова источника РИА Новости про готовящуюся кампанию спецслужб США и Великобритании по дезинформации, в том числе против лиц, имеющих отношение к президенту РФ Владимиру Путину, отметив, что исключать этого не могут.РИА Новости05:22
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