Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова источника РИА Новости про готовящуюся кампанию спецслужб США и Великобритании по дезинформации, в том числе против лиц, имеющих отношение к президенту РФ Владимиру Путину, отметив, что исключать этого не могут.

с чего всё началось

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении российского президента Владимира Путина и о руководстве Министерства обороны России.

В Кремле оценили сообщения о подготовке кампании по дезинформации

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