Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова источника РИА Новости про готовящуюся кампанию спецслужб США и Великобритании по дезинформации, в том числе против лиц, имеющих отношение к президенту РФ Владимиру Путину, отметив, что исключать этого не могут.

с чего всё началось

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении российского президента Владимира Путина и о руководстве Министерства обороны России.

В Кремле оценили сообщения о подготовке кампании по дезинформации

Армия и оружие Российским военным запретят рассказывать о службе Ранее в феврале этого года Госдума РФ приняла поправки в закон "О статусе военнослужащих", согласно которым военнослужащим запретили пользоваться во время службы мобильными гаджетами, способными передавать данные по Сети.

Общество Медведеву рассказали о реконструкции Музейного квартала в Туле При посещении кремля Медведева сопровождали министр культуры РФ Владимир Мединский, а также губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который рассказал главе правительства о ходе реставрации.

Экономика Потери экономики России от гибели пчел оценили в 1 трлн рублей Глава комитета Николай Николаев пообещал обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию гибели пчел, а также об использовании контрафактных химикатов.

Политика В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.

Общество Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.

Авто Продажи Skoda в России выросли на 10% Как сообщает «Автостат», в первом полугодии этого года в России было продано 39 тыс. 828 новых машин Skoda, что на 10% больше, чем за такой же период в прошлом году.

Происшествия Десятки сотрудников офисов в Москве отравились едой из автоматов Массовое отравление офисных работников произошло в Москве, все они покупали готовую еду в вендинговых автоматах.

Гаджеты «Умные» часы Huami Amazfit GTR работают до 74 суток без подзарядки Энергопотребление Amazfit GTR в режиме ожидания в течение суток снижено на 82,6%, а ежедневное энергопотребление уменьшено практически вдвое – на 48,7%. Время автономной работы, в режиме ожидания, у младшей версии составляет до 30 суток, у старшей – до 74 суток.

Происшествия Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Политика Владимир Сипягин оказался в «красной зоне» рейтинга губернаторов По подсчетам экспертов, Владимир Сипягин оказался в самом конце рейтинга, заработав всего 8 баллов из 60 возможных.

Общество Госдума запретила передавать коллекторам долги за ЖКХ Госдума приняла закон, запрещающий передавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг.

Происшествия Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».

Политика Турция ответила на санкции Евросоюза Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.

Футбол «МЮ» сделает де Хеа самым высокооплачиваемым вратарём мира Как сообщается, 28-летний испанец будет получать около 415 тыс евро в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым вратарём мира.

Авто В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).

Политика В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.

Политика Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Футбол РПЛ намерена с 9-го тура отказаться от позднего начала матчей Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин прокомментировал позднее начало некоторых матчей чемпионата России.

Армия и оружие Российский генерал прокомментировал исследование об «уязвимости» С-400 Герой России Владимир Михайлов, ранее в чине генерала армии возглавлявший ВВС, прокомментировал исследование американского центра Startfor о зенитных ракетных комплексах С-400 "Триумф".

ЖКХ Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.

Театры Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.

Интернет Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 000 Тут стоит отметить, что код восстановления действует всего 10 минут, и чтобы уложится в этот временной отрезок, потребовалось задействовать 1000 IP-адресов и сделать 200 000 запросов.