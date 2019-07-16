Политика
В Кремле оценили сообщения о подготовке кампании по дезинформацииRT на русском 05:32
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении российского президента Владимира Путина и о руководстве Министерства обороны России.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова источника РИА Новости про готовящуюся кампанию спецслужб США и Великобритании по дезинформации, в том числе против лиц, имеющих отношение к президенту РФ Владимиру Путину, отметив, что исключать этого не могут.РИА Новости05:22
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Армия и оружие
Российским военным запретят рассказывать о службе
Ранее в феврале этого года Госдума РФ приняла поправки в закон "О статусе военнослужащих", согласно которым военнослужащим запретили пользоваться во время службы мобильными гаджетами, способными передавать данные по Сети.
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Игры
CD Projekt RED выпустит книгу The World of Cyberpunk 2077
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Общество
Медведеву рассказали о реконструкции Музейного квартала в Туле
При посещении кремля Медведева сопровождали министр культуры РФ Владимир Мединский, а также губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который рассказал главе правительства о ходе реставрации.
Обновлено в 08:34
Экономика
Потери экономики России от гибели пчел оценили в 1 трлн рублей
Глава комитета Николай Николаев пообещал обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию гибели пчел, а также об использовании контрафактных химикатов.
Обновлено в 08:39
Политика
В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным
Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.
Обновлено в 06:37
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Авто
Продажи Skoda в России выросли на 10%
Как сообщает «Автостат», в первом полугодии этого года в России было продано 39 тыс. 828 новых машин Skoda, что на 10% больше, чем за такой же период в прошлом году.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Десятки сотрудников офисов в Москве отравились едой из автоматов
Массовое отравление офисных работников произошло в Москве, все они покупали готовую еду в вендинговых автоматах.
Обновлено в 08:05
Космос
Кеннеди предлагал СССР совместную высадку на Луну
Обновлено в 06:05
Гаджеты
«Умные» часы Huami Amazfit GTR работают до 74 суток без подзарядки
Энергопотребление Amazfit GTR в режиме ожидания в течение суток снижено на 82,6%, а ежедневное энергопотребление уменьшено практически вдвое – на 48,7%. Время автономной работы, в режиме ожидания, у младшей версии составляет до 30 суток, у старшей – до 74 суток.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Политика
МГИК: 216 человек зарегистрированы кандидатами на выборы депутатов МГД
В качестве кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы зарегистрированы 216 человек.
Обновлено в 01:50
Политика
Владимир Сипягин оказался в «красной зоне» рейтинга губернаторов
По подсчетам экспертов, Владимир Сипягин оказался в самом конце рейтинга, заработав всего 8 баллов из 60 возможных.
Обновлено в 07:37
Общество
Госдума запретила передавать коллекторам долги за ЖКХ
Госдума приняла закон, запрещающий передавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться
Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 08:31
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
Футбол
«МЮ» сделает де Хеа самым высокооплачиваемым вратарём мира
Как сообщается, 28-летний испанец будет получать около 415 тыс евро в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым вратарём мира.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Леонид Агутин с юмором поздравил себя с днем рождения
Популярный исполнитель Леонид Агутин, сегодня, 16 июля, отмечает свой день рождения.
Обновлено в 06:29
Авто
В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
Обновлено в 07:23
Политика
В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму
Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.
Обновлено в 07:00
Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Футбол
РПЛ намерена с 9-го тура отказаться от позднего начала матчей
Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин прокомментировал позднее начало некоторых матчей чемпионата России.
Обновлено в 06:58
Здоровье
В Демократической республике Конго священник заразился вирусом Эболы
Обновлено 14 июля в 18:35
Армия и оружие
Российский генерал прокомментировал исследование об «уязвимости» С-400
Герой России Владимир Михайлов, ранее в чине генерала армии возглавлявший ВВС, прокомментировал исследование американского центра Startfor о зенитных ракетных комплексах С-400 "Триумф".
Обновлено в 09:05
ЖКХ
Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора
Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Театры
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Политика
Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель
Обновлено в 08:45
Интернет
Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 000
Тут стоит отметить, что код восстановления действует всего 10 минут, и чтобы уложится в этот временной отрезок, потребовалось задействовать 1000 IP-адресов и сделать 200 000 запросов.
Обновлено в 05:06
Общество
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
МЧС предупредило москвичей о грозе и усилении ветра в ближайшие часы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 08:51