В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с ПутинымRT на русском 06:28

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.

В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным

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