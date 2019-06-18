Политика

В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с ПутинымRT на русском 06:28

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.
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Песков: Путин найдет, что сказать Зеленскому, если их встреча состоится

ТАСС05:19

В Кремле оценили слова Зеленского о темах беседы с Путиным

Взгляд.ру05:24

В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным

RT на русском06:28

В Кремле не видят необходимости обсуждать с Зеленским статус Крыма

Коммерсантъ05:59

В Кремле прокомментировали слова Зеленского по теме разговора с Путиным

РИА Новости08:58

Песков прокомментировал первую фразу Зеленского при возможной встрече с Путиным

Говорит Москва05:18

Кремль пообещал «правильную фразу» в ответ на реплику Зеленского Путину

РБК05:15
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:50, Вашингтон
Происшествия

В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России

В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол

«Спартак» хочет расторгнуть контракт с Глушаковым

Глушаков играет за «Спартак» с 2013 года. С тех пор он провел 173 игры в футболке красно-белой команды во всех турнирах и забил 23 гола.
Обновлено в 09:02
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Музыка

У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления

С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
Обновлено в 05:19
Политика

Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе

Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
Обновлено в 07:13
Происшествия

В Чувашии уборщицу суда оштрафовали за сожженное уголовное дело

В Чувашии Ибресинский районный суд оштрафовал уборщицу одного из судов на 50 тысяч рублей за то, что она сожгла уголовное дело из мести.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Самолет НАТО замечен в кемеровском аэропорту

В аэропорту имени Алексея Леонова в Кемерово приземлялся самолет Airbus A400M-100 ВВС Германии, 18 июня сообщает портал VSE42.
Обновлено в 09:31
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Общество

Чичерина пожаловалась на травлю из-за песни о Захарченко

Обновлено в 09:31
Космос

На Марсе засняли недавно образовавшийся кратер

Многофункциональная автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сфотографировала кратер, который образовался на Марсе в период с 2016 по 2019 год.
Обновлено в 04:52
Общество

В Эрмитаже пройдет выставка фонда Louis Vuitton

Эрмитаж провел первые переговоры о проведении в Петербурге выставки живописи из коллекции фонда Louis Vuitton.
Обновлено в 09:20
Происшествия

ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Наука

Ученые нашли объяснение грусти в глазах собак

Сравнив анатомию собак и волков, специалисты обнаружили, что у собак есть небольшая мышца, позволяющая им поднимать внутреннюю бровь домиком, в результате чего и появляется «детское» выражение беспомощности, перед которым трудно устоять.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Младшего сына экс-хоккеиста Соколова освободили из-под стражи

Обновлено в 08:58
Футбол

«Реальное время»: «Севилья» ведет активные переговоры по Чалову

По информации казанского сайта «Реальное время», испанский клуб ведет активные переговоры по трансферу лучшего бомбардира чемпионата России.
Обновлено в 08:16
Происшествия

В Челябинске девушка на «Мерседесе» насмерть сбила пешехода

Сегодня, 17 июня, около 14.57 часов напротив дома № 105 по улице Университетская Набережная в Челябинске водитель автомобиля «Мерседес» — 22-летняя девушка — сбила пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Обновлено вчера в 09:21
Футбол

Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Журналист дагестанского «Черновика» арестован на два месяца

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 08:51
Футбол

Руководство «Волгоград Арены» еще не получило документы о проведении домашних игр «Тамбова»

В руководстве «Волгоград Арены» сообщили, что не получали от РФС документов, присваивающих стадиону статус резервной арены для «Тамбова».
Обновлено в 09:43
Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Политика

Жесткие меры за провокации с наркотиками пообещали в МВД

МВД России пообещало принять самые жесткие меры за провокации с наркотиками при сборе доказательств.
Обновлено в 09:33
Спорт

Полинский покинул пост после скандального киберспортивного турнира

В Москве 15 июня прошел турнир по FIFA 19 Moscow Cyber Cup, по информации источника, на мероприятии было 10-12 зрителей.
Обновлено в 08:58
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Авиапассажиры в Швейцарии госпитализированы из-за турбулентности

Обновлено в 04:52
Спорт

Губерниев высказался о нарушении антидопинговых правил в Чувашии

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому в одном из спортивных училищ Чувашии были нарушены антидопинговые правила, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

Житель Татарстана отсудил у МВД 100 тыс. руб. за избиение полицейскими

Лениногорский городской суд Татарстана постановил, что МВД должно выплатить сантехнику Ильдару Шарифуллину 100 тыс. руб. компенсации за избиение двумя полицейскими.
Обновлено в 09:05
Футбол

РПЛ определила даты матчей первых восьми туров чемпионата России

Российская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала полное расписание матчей первых восьми туров чемпионата России-2019/20 по футболу.
Обновлено в 09:09
Кино

Лучшим фильмом «Кинотавра» стала картина Бориса Акопова «Бык»

Церемония закрытия российского кинофестиваля прошла 16 июня в Зимнем театре в Сочи.
Обновлено вчера в 00:32
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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